兩年遭40篇報導攻擊…李紀珠提告求償 周玉蔻、放言傳媒要賠180萬元

新光金控前副董事長李紀珠不滿放言科技傳媒2020至2022年陸續刊登40篇報導，質疑她和已婚男士曖昧、公司績效不佳、薪酬自肥、曾被金管會懲處等，認為報導未經查證，嚴重侵害名譽權，提告要求放言傳媒、總編輯周玉蔻、陳姓記者等人賠償400萬元，台北地方法院共判賠180萬元。可上訴。

李紀珠提告主張，陳姓記者在放言傳媒撰寫27篇報導，陳離職之後，周玉蔻又指示其他記者再寫13篇報導攻擊她，內容包括指稱她和已婚男士間有曖昧、薪酬自肥、違反法令、曾被金管會懲處、不當領取年終獎金等，又或指她牽涉公司治理事項違法、品格不佳、惡意捏造她控告新光金控前獨董李勝彥敗訴等。

李紀珠認為放言傳媒40篇報導已經侵害名譽權，且至今尚未移除，讓她名譽權損害不斷加深、擴大，再者放言報導生成需經過周玉蔻審核、修改，周玉蔻更多次指示記者撰寫不實報導、加諸不實資訊攻擊她，陳姓記者寫報導時未向金管會查證，也忽略相關不起訴書、判決書，認為有侵權重大惡意。

李紀珠指出，她是知名公眾人物，言行備受媒體及社會大眾關注，單純金錢賠償不足以填補她名譽所受損害，因此除提告要求放言、周玉蔻、陳姓記者應連帶賠償200萬元，另要求放言、周玉蔻再賠償200萬元，也主張刊登勝訴啟事，並下架相關報導。

陳姓記者指出，她是聽從周玉蔻指示報導新聞，沒有侵害李紀珠名譽的故意，且李紀珠當時被新光金控公司提名續任董事，報導涉及社會及公共利益。

放言及周玉蔻則反駁，部分報導時間已罹於請求權時效，且李紀珠執掌大型金融機構，對我國政治及金融影響力甚鉅，個人名譽對言論自由及新聞自由，應有較高程度的退讓。

台北地院認為，李紀珠雖為金控公司高監管理階層，就公司治理、績效、薪酬制度等公共議題應具較高忍受義務，但媒體行使監督權限仍不得逾越合理查證、衡平呈現議題、適當合理評論，且本案並非單篇偶發新聞報導，而是一段時間的追蹤報導，反覆報導累積形成一定社會觀感。

其中，部分報導涉及李紀珠私德影射、報導鋪陳方式易生誤導、重複出現具貶抑性的用語，且消息來源結構偏單一或匿名，使讀者形成對李紀珠負面不利的觀感。

北院指出，報導又以緋聞影射敘述夾雜公司治理爭議，使專業議題論述完全失焦，導致讀者難以理性客觀辨識公共議題，轉化對李紀珠私德欠缺及專業能力受質疑的負面評價，侵害程度不輕，審酌後判放言、周玉蔻、陳姓記者應連帶賠償120萬元，另放言、周玉蔻應再連帶賠償60萬元。