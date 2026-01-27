澎湖檢、調搜索2診所？粉專曝醫師遭約談 澎檢澄清：與事實未盡相符

網傳澎湖檢調今天上午搜索馬公市2 家診所，查察2名醫師醫療、稅務及金流。不過，澎湖地檢署下午僅表示「傳聞內容與事實未盡相符」，未對外說明詳情。

澎湖地檢署表示，外傳檢方今日指揮司法警察，因虛報醫療費用及逃漏稅搜索醫師診所，經查，上述傳聞內容與事實未盡相符，為避免誤導社會大眾並影響司法公正性，特此澄清。

據臉書「老高漫談臉書專頁」貼文，檢調單位今天一早8點左右，搜索馬公市1名醫師的住處及診所，將這名醫師「直接帶走」。

貼文指這名醫師是馬公市「相當知名的醫師」，因「自創就醫紀錄」，向健保局虛報醫療費用，另也被懷疑涉嫌逃漏稅。

專頁的貼文並提及，接著在上午10點左右，調查人員到1家新開幕的診所，查扣診所資料，並要約談醫師，查察診所資金來源及相關金流。

據當地媒體了解，其中1家先前就因浮報健保費問題遭停業，仍在申訴中，今未對外營業；另1家是醫美專業診所，檢方率員搜索診所及醫師住處，由澎湖縣調查站查問中。