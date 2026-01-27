新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待
法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部、勞動部等政風處長。法務部長鄭銘謙致詞，期勉政風主管正人正己、關懷領導，善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。
鄭銘謙表示，今年8月預計辦理聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向世界展現政府反貪腐的決心；國內持續推動透明晶質獎與機關採購廉政平台，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。
鄭銘謙提出4點共勉，一、正言正己，落實廉政核心價值。二、防貪為先，健全機關風險治理。三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。四、創新精進，回應社會高度期待。鄭銘謙期勉政風主管以身作則，依法專業執行職務，當面對採購補助及重大業務時，強化事前預防與風險預警機制，並結合內控機制，自源頭降低貪瀆不法風險，身為主管應善用科技與跨域合作，與時俱進推動廉政創新，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。
高階主管職務異動名單如下
中央機關：
國軍退除役官兵輔導委員會政風處高處長伯陽（原任台北市政府政風處處長）
財政部政風處周處長志信（原任勞動部政風處處長）
經濟部政風處紀處長嘉真（原任衛生福利部政風處處長）
勞動部政風處徐處長慶全（原任行政院政風處副處長）
衛生福利部政風處劉處長耀中（原任中央銀行政風室主任）
中央銀行政風室簡主任國興（原任國防部政風室主任）
行政院主計總處政風室陳主任依芸（原任法務部廉政署專門委員）
中央選舉委員會政風室黃主任尚香（原任交通部政風處專門委員）
監察院政風室黃主任泓智（原任法務部廉政署秘書室主任）
地方政府：
台北市政府政風處吳處長滄俯（原任桃園市政府政風處處長）
新北市政府政風處許處長家錦（原任財政部政風處處長）
桃園市政府政風處廖處長常新（原任經濟部政風處處長）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言