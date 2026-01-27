新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部、勞動部等政風處長。法務部長鄭銘謙致詞，期勉政風主管正人正己、關懷領導，善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

鄭銘謙表示，今年8月預計辦理聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向世界展現政府反貪腐的決心；國內持續推動透明晶質獎與機關採購廉政平台，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。

鄭銘謙提出4點共勉，一、正言正己，落實廉政核心價值。二、防貪為先，健全機關風險治理。三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。四、創新精進，回應社會高度期待。鄭銘謙期勉政風主管以身作則，依法專業執行職務，當面對採購補助及重大業務時，強化事前預防與風險預警機制，並結合內控機制，自源頭降低貪瀆不法風險，身為主管應善用科技與跨域合作，與時俱進推動廉政創新，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

高階主管職務異動名單如下

中央機關：

地方政府：

台北市政府政風處吳處長滄俯（原任桃園市政府政風處處長） 新北市政府政風處許處長家錦（原任財政部政風處處長） 桃園市政府政風處廖處長常新（原任經濟部政風處處長）