快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部、勞動部等政風處長。法務部長鄭銘謙致詞，期勉政風主管正人正己、關懷領導，善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

鄭銘謙表示，今年8月預計辦理聯合國反貪腐公約第三次國家報告國際審查會議，向世界展現政府反貪腐的決心；國內持續推動透明晶質獎與機關採購廉政平台，協助公部門與企業共同建構誠信環境，打造人民有感、值得信賴的政府。

鄭銘謙提出4點共勉，一、正言正己，落實廉政核心價值。二、防貪為先，健全機關風險治理。三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。四、創新精進，回應社會高度期待。鄭銘謙期勉政風主管以身作則，依法專業執行職務，當面對採購補助及重大業務時，強化事前預防與風險預警機制，並結合內控機制，自源頭降低貪瀆不法風險，身為主管應善用科技與跨域合作，與時俱進推動廉政創新，並掌握輿情即時澄清，積極回應人民對政府的期待。

高階主管職務異動名單如下

中央機關：

國軍退除役官兵輔導委員會政風處高處長伯陽（原任台北市政府政風處處長）

財政部政風處周處長志信（原任勞動部政風處處長）

經濟部政風處紀處長嘉真（原任衛生福利部政風處處長）

勞動部政風處徐處長慶全（原任行政院政風處副處長）

衛生福利部政風處劉處長耀中（原任中央銀行政風室主任

中央銀行政風室簡主任國興（原任國防部政風室主任）

行政院主計總處政風室陳主任依芸（原任法務部廉政署專門委員）

中央選舉委員會政風室黃主任尚香（原任交通部政風處專門委員）

監察院政風室黃主任泓智（原任法務部廉政署秘書室主任）

地方政府：

台北市政府政風處吳處長滄俯（原任桃園市政府政風處處長）

新北市政府政風處許處長家錦（原任財政部政風處處長）

桃園市政府政風處廖處長常新（原任經濟部政風處處長）

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，法務部長鄭銘謙期勉政風主管善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，展現廉能核心價值。圖／廉政署提供
法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，法務部長鄭銘謙期勉政風主管善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，展現廉能核心價值。圖／廉政署提供
鄭銘謙對政風主管提出4點共勉，一、正言正己，落實廉政核心價值。二、防貪為先，健全機關風險治理。三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。四、創新精進，回應社會高度期待。圖／廉政署提供
鄭銘謙對政風主管提出4點共勉，一、正言正己，落實廉政核心價值。二、防貪為先，健全機關風險治理。三、關懷領導，凝聚廉政治理共識。四、創新精進，回應社會高度期待。圖／廉政署提供
法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，法務部長鄭銘謙期勉政風主管善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，展現廉能核心價值。圖／廉政署提供
法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，法務部長鄭銘謙期勉政風主管善用科技與跨域合作，推動廉政創新作為，展現廉能核心價值。圖／廉政署提供

廉政署 主任 主管

延伸閱讀

幼兒遭保母虐待致發展遲緩 獲助返印尼與母團聚

喪父20年後她回來了 促成水產公司送年菜關懷犯罪被害人家屬

鄭銘謙出席更生年貨大街 百攤齊聚展現更保成果

全聯董座林敏雄捐犯保協會1000萬：為重傷被害人提供支持

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

不滿員工跳槽用空拍機投毒餌 毒死對手農場羊駝宜蘭檢方求重刑

宜蘭縣三星鄉一名王姓農場負責人僅因不滿員工跳槽，3度操控空拍機，飛到對方工作的休閒園區投放有毒苜蓿粒，造成園區內侏儒山羊...

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。