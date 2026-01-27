成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南；去年9月20日她帶著不到2歲的德國籍兒子返台故地重遊，一落地就被移民署通知因欠稅限制出境。律師黃睦涵指出，這個情況如同陷入死局。

曾任新北、士林、台南地檢署檢察官的黃睦涵表示，欠稅達一定金額，依據所得稅法確實就會遭限制出境，但這個限制最多只有5年；也就是范女在沒有刑事犯罪、僅有欠稅的情況下，最多被限制5年，就一定要解除境管。只是目前她可能度日如年，5小時都無法接受。

黃睦涵指出，范女沒有台灣身分，不具有工作資格，非法打工則將面臨罰鍰，雇主也會被重罰；因她被限制出境，不會因非法打工被驅逐出境，目前她的情況如同陷入死局，我國法律中目前似乎沒有一個幫她解套的辦法，讓她可以返回德國與丈夫、孩子團圓。

黃睦涵認為，范女沒有健保，無法看病，沒有工作，無法吃飯，也沒有地方住，或許移民署將她收容，還對她比較好；但她持觀光簽證來台，不是自願逾期居留，而是被迫無法出境，移民署並沒有將她收容的依據。范女出不去，在國內又難以生活，目前看來是無解。

即使針對限制出境向法院提起行政訴訟，也將曠日廢時，而且因為國稅局認定她有欠稅，結果恐怕不樂觀；至於她是否可能向移民署取得暫時合法居留身分，向勞動部勞發署申請工作許可，再向衛福部健保署申請健保，外籍人士作業其實都要事先申請。

黃睦涵說明，范女持觀光簽證來台旅遊，原本就不是來台工作，因為出現欠稅情況而導致滯留台灣，又因沒有身分無法工作還錢，這種情況聞所未聞；如果行政單位為她開闢一條通路，讓她能解決目前困境，或許能成為將來其他案件的先例。

范女今天受訪指出，因畢業後在成大還有學校獎學金可以領取，將帳戶交給也在成大就讀中文的阮姓女室友協助處理，沒想到被阮女跟其友人搞到欠稅2千萬；她去年9月一返台就被國稅局台南分局限制出境，從此陷入行政懸置，無法生活亦無法離開的狀態。

她指控，「台灣不是很重視人權嗎？」相關機關未進行任何人權影響評估，亦未審酌比例原則，台灣已經將聯合國人權兩公約國內法化，制定兩公約施行法；政府卻在未提供任何人道保障情況下持續執行禁止出境處分，讓她無限期滯留台灣，已使她的生命陷於風險之中。

范女聲明，她願意負起還款責任，但她是清清白白的人，絕不會當非法移工，只希望政府能正視她的人權與生存危機，不要將她置於無法合法維持基本生存，同時也無法離境的處境；她更指出，在四處陳情求助的過程，感受到行政機關因為她是越南人的冷漠，她會繼續抗爭下去。

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她去年9月攜幼兒自德國返台旅遊，沒想到竟成為欠稅2千萬大戶，一回來就被限制出境。記者袁志豪／攝影