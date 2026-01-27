50張電路板遭竊！京元電證實「無關機密」、損失已和解 獲賠1200餘萬

京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，透過人頭佯稱副廠電路板銷贓，苗栗檢方依竊盜罪嫌偵辦中，京元電低調證實，表示失竊電路板無關機密，並已向收贓求償損失1200萬元。

苗栗警方去年6月受理京元電報案，查出張男（47歲）在京元電工作20多年，擔任工程師負責測試，案發後遭開除離職，他疑因沉迷線上賭博欠債，鋌而走險前年4月到去年6月期間暗槓送修回來的測試IC的電路板，夾帶出廠區，找人頭佯稱副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台，公司發現數量登錄異常，盤點損失50張電路板，還有21條排線、1條光纖等。

廠方過濾廠區監視器釐清，發現張男趁無人之際，多次從無塵室使用塑膠袋包覆帶走物品，形跡相當可疑，鎖定張男涉案，他到案坦承，還累及同在京元電工作的太太，一併遭公司開除離職，並移送苗栗地檢署偵辦，苗檢考量張犯行等情狀，5萬元交保候傳，全案仍未偵結。

京元電今天證實竊案，表示50張電路板新品價值1.2億元，因是送修舊品，也沒有涉及技術機密等，已和收贓廠商和解，獲賠償1200多萬元，估計約是收回總損失約8成，張男則沒有錢賠償。