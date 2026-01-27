快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

聽新聞
0:00 / 0:00

50張電路板遭竊！京元電證實「無關機密」、損失已和解 獲賠1200餘萬

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，透過人頭佯稱副廠電路板銷贓，苗栗檢方依竊盜罪嫌偵辦中，京元電低調證實，表示失竊電路板無關機密，並已向收贓求償損失1200萬元。

苗栗警方去年6月受理京元電報案，查出張男（47歲）在京元電工作20多年，擔任工程師負責測試，案發後遭開除離職，他疑因沉迷線上賭博欠債，鋌而走險前年4月到去年6月期間暗槓送修回來的測試IC的電路板，夾帶出廠區，找人頭佯稱副廠電路板，轉賣給下游廠商組裝機台，公司發現數量登錄異常，盤點損失50張電路板，還有21條排線、1條光纖等。

廠方過濾廠區監視器釐清，發現張男趁無人之際，多次從無塵室使用塑膠袋包覆帶走物品，形跡相當可疑，鎖定張男涉案，他到案坦承，還累及同在京元電工作的太太，一併遭公司開除離職，並移送苗栗地檢署偵辦，苗檢考量張犯行等情狀，5萬元交保候傳，全案仍未偵結。

京元電今天證實竊案，表示50張電路板新品價值1.2億元，因是送修舊品，也沒有涉及技術機密等，已和收贓廠商和解，獲賠償1200多萬元，估計約是收回總損失約8成，張男則沒有錢賠償。

京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，苗栗檢方依竊盜罪嫌偵辦中。本報資料照片
京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，苗栗檢方依竊盜罪嫌偵辦中。本報資料照片

電路 離職 機密

延伸閱讀

京元電 AI布局傳捷報

離職原因瞞不住？都市傳說分6時間點 「10年以上」被讚最準

全民權證／京元電 選逾300天

食物歧視？印度學霸微波家鄉菜遭嫌「味道刺鼻」 槓上美大學獲賠627萬

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部...

50張電路板遭竊！京元電證實「無關機密」、損失已和解 獲賠1200餘萬

京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，透過人頭佯稱副廠電路板銷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。