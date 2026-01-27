涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

快訊

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

清華大學某教授因執行多項由國科會教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23萬4132元，遭新竹地方法院依偽造私文書罪判處有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付15萬元。

判決書指出，這名教授從2018年到2022年間，擔任國科會、教育部與民間基金會等單位補助的5項研究計畫執行人，教授明知研究經費核銷須依規定辦理，卻利用事前取得的空白免用統一發票收據，自行填載不實內容，包含便當、蛋糕、餐盒、保健品等品名與金額，偽造支出憑證。

此外，也製作不實活動簽到表，將與研究計畫無關的清大課堂簽到資料，交由不知情學生簽名後，充當研究計畫營隊活動證明，再檢附至校內支出憑證黏存單中，向清華大學申請核銷，致校方主計人員誤信支出與研究計畫相關而核准撥款，共詐得補助金額達23萬4132元，經教育部告發後由調查局、新竹地檢署偵辦。

法官審酌，這名老師身為大學教授，理應誠實執行研究計畫並遵守申報規範，竟利用職務之便詐領公帑，損害學術經費管理的正確性，行為實屬不該。但考量其於偵審中坦承犯行，並已全數繳回犯罪所得，且無前科，另已遭校方行政懲處，包括10年內不得參加校內研究計畫、不得申請教學傑出評選等。法官認其已有悔意，最終就5項計畫犯行共處有期徒刑10月、緩刑2年，向公庫支付15萬元。

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23萬多，遭到新竹地院判刑。記者郭政芬／攝影
