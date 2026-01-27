涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23萬4132元，遭新竹地方法院依偽造私文書罪判處有期徒刑10月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付15萬元。

判決書指出，這名教授從2018年到2022年間，擔任國科會、教育部與民間基金會等單位補助的5項研究計畫執行人，教授明知研究經費核銷須依規定辦理，卻利用事前取得的空白免用統一發票收據，自行填載不實內容，包含便當、蛋糕、餐盒、保健品等品名與金額，偽造支出憑證。

此外，也製作不實活動簽到表，將與研究計畫無關的清大課堂簽到資料，交由不知情學生簽名後，充當研究計畫營隊活動證明，再檢附至校內支出憑證黏存單中，向清華大學申請核銷，致校方主計人員誤信支出與研究計畫相關而核准撥款，共詐得補助金額達23萬4132元，經教育部告發後由調查局、新竹地檢署偵辦。

法官審酌，這名老師身為大學教授，理應誠實執行研究計畫並遵守申報規範，竟利用職務之便詐領公帑，損害學術經費管理的正確性，行為實屬不該。但考量其於偵審中坦承犯行，並已全數繳回犯罪所得，且無前科，另已遭校方行政懲處，包括10年內不得參加校內研究計畫、不得申請教學傑出評選等。法官認其已有悔意，最終就5項計畫犯行共處有期徒刑10月、緩刑2年，向公庫支付15萬元。