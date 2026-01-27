快訊

川普關稅常打自家人！WSJ：美盟友找中國當退路 但台灣會是北京障礙

「超級水戰」故障慘卡軌道…2男童急比劃540求救手勢 義大世界回應

聽新聞
0:00 / 0:00

殺害女建商再分屍…死囚歐陽榕病逝 廢死聯盟：可惜尚未提非常上訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

死囚歐陽榕2003年在高雄殺害女建商盧金惠再分屍，2011年被判死刑定讞，日前身體不適戒護外醫，並於前日晚間因酮酸中毒併上腸胃道出血併急性腎衰竭身亡。台灣廢除死刑推動聯盟指出，死刑憲法判決一年多了，檢察總長都尚未替歐陽榕提起非常上訴。

廢死聯盟指出，歐陽榕已經被關押超過20年，這20多年來，他持續表達自己真的沒有「殺人」，從判決來看，本案也是充滿著瑕疵，除動機有爭議外，連作案方式判決書中也以「不詳之方法」帶過。

廢死聯盟表示，更何況案件在偵辦和審理過程也有許多瑕疵，包括警方對歐陽榕未成年子女進行夜間疲勞訊問，並藉此要求歐陽榕配合調查；判決採用證人（被告同居人）未與當事人對質的單方面證詞作為證據，並且未給予對質機會。

另外，本案多樣證據，例如歐陽榕家中搜到的「犯罪計畫書」、浴室的血跡、手機使用預付卡、法醫的陳述等，均可以有多種解釋，但法院一律採信檢方說法，而認為這一連串的瑕疵是「瑕不掩瑜」因而判決死刑。

廢死聯盟指出，憲法法庭113年憲判字第8號判決結果出來後，認為死刑在台灣仍然合憲，但針對聲請釋憲的37位死刑犯，應該給予「特別非常上訴」的機會，這與一般刑事訴訟法中的非常上訴不同，檢察總長的裁量權在此應受限縮，職責是基於憲法判決的拘束力提起非常上訴，讓最高法院逐一檢視每一個個案是否符合憲法判決所點出的嚴密要求。

廢死聯盟表示，歐陽榕及他的律師也是朝這個方向努力，希望司法重新檢視他的案件，但可惜截至他病逝為止，也離死刑釋憲判決宣判已經一年多了，檢察總長都尚未提起非常上訴。

歐陽榕原先關押在高雄第二監獄，他本身有糖尿病史未按時服藥，檢方也證實死因是糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官已於昨天開立相驗屍體證明書交家屬。

死囚歐陽榕當年殺害女建商被揭後，帶警方回棄屍現場。記者巫鴻瑋／翻攝
死囚歐陽榕當年殺害女建商被揭後，帶警方回棄屍現場。記者巫鴻瑋／翻攝

歐陽榕 廢除死刑 憲法判決 廢死

延伸閱讀

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

將捷 奪文山木柵都更案

張泓毅連殺妻岳母與繼子判死 大姨子現身：很擔心二審撤銷死刑

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

涉虛報研究經費…清大教授詐領23萬補助款 判10月、緩刑2年

清華大學某教授因執行多項由國科會、教育部及民間基金會補助的研究計畫時，涉嫌以空白收據與學生簽到表虛報經費，詐領補助款23...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

成欠稅大戶滯台…越籍成大博士控「台灣不是很重視人權」 律師這樣說

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

新任政風高階主管聯合宣誓 鄭銘謙：掌握輿情即時澄清回應人民期待

法務部新任政風高階主管今聯合宣誓，中央及地方計有12名新任政風高階主管人員，包含國軍退除役官兵輔導委員會、財政部、經濟部...

50張電路板遭竊！京元電證實「無關機密」、損失已和解 獲賠1200餘萬

京元電子股份有限公司竹南廠送修測試IC電路板去年6月發現遭竊50張，檢警查出離職張姓工程師涉案，透過人頭佯稱副廠電路板銷...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。