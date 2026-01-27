黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆屋還地」之訴，要求黎明幼兒園拆除，更五審今宣判，認定林金連家族一方面取得重劃會的配地，享受利益，另一方面卻以非土地所有權人，用重劃會違法為由，阻礙重劃，違反誠信原則，判要拆除。

更五審由審判長法官劉長宜、陪席法官郭玄義、陪席法官吳盷儒組成的合議庭審理，判決理由為黎明重劃會有人頭灌水問題，未合法成立，不因台中市政府已為核定且未撤銷而受影響，不過1958號大法庭裁定附論另揭示，主張重劃會未合法成立的會員，其行使權利仍不能違背「誠信原則」。

更五審指出，黎明重劃區僅本案與交六所涉土地未竣工，其餘都已竣工、完成重劃登記在案，市地重劃接近尾聲，若認林金連的主張，黎明重劃會未合法成立，僅以程序理由，據以推翻接近尾聲的市地重劃成果，「非事理之平」。

更五審認為，林金連家族等人，已黎明幼兒園土地的所有權人，僅是建物所有權人，且黎明幼兒園的建物未辦保存登地，也已經政府查報，認定是「違章建物」，客觀應受保護的利益不高。

黎明幼兒園座落在「25米道路預定地」(龍富路)、「公園預定地」範圍部分，攸關公益，該用地的道路、公園若遲遲未能開通與闢建，造成民眾通行不便及無法從事休閒活動，對公共利益顯有重大不利的影響。

幼兒園另有坐落在「住宅區預定地」範圍，早已公告分配確定，獲分配何姓地主等人，在獲分配土地多年後，仍未能取得土地之占有，並據以使用、收益及處分，對各該地主私有財產權之保障，自有重大侵害，衡量林金連的個人應保護利益，以及公共利益、受配地主財產權的保障，顯然有「天壤之別」。

更五審指出，林金連家族等人在重劃區內的4筆土地，都已完成取得所有權、交地，其中3筆土地，還已出售予富有公司，林金連一方面在其擁有土地所有權，才有權受重劃分配的土地，不僅積極享受重劃的成果，從中獲取利益，另一方面反就其非土地所有權人、無受重劃分配土地權利的土地，為避免幼兒園遭拆除，長期以黎明重劃會未合法成立為由，阻擾重劃程序之進行，殊有違誠信。

更五審表示，重劃會已把拆遷補償的2589萬元補償費，辦理提存完畢，除林金連外，其他林的家族成員都同意拆除地上物，而林金連只是幼兒園眾多共有人之一，僅讓林金連獨享繼續經營黎明幼兒園的利益，反令其餘共同共有人，多年無法受領上開高達2589餘萬元的拆遷補償費，實非公平。

更五審認定，黎明幼兒園占用的土地有進行重劃工程必要，幼兒園的建物已妨害重劃工程施工、分配，該拆遷爭議已經市府三次調處，最終作成調處不成立的結論，重劃會自得依規定，訴請林金連等人拆除黎明幼兒園，仍可上訴。