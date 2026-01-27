假借辦案名義…竹縣警偵查佐洩他人個資 判緩刑、罰金10萬

新竹縣政府警察局刑事警察大隊劉姓偵查佐，遭控假借辦案名義，非法查詢並洩漏他人個資，新竹地方法院審理後認定其犯行明確，判處應執行有期徒刑2年、緩刑3年，並須向公庫支付10萬元、完成100小時義務勞務，協助請託查詢的陳姓男子共同犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年4月。

判決書指出，劉姓偵查佐從2023年4月起任職新竹縣警局刑大科技偵查隊，職司戶口查察、刑事案件調查及人犯解送等法定任務。陳男則為劉男私下飲宴時所結識的朋友，知悉劉男為員警。

劉男於2024年5月間，應友人陳男請託，明知未偵辦相關案件，仍在警政系統中虛偽填載「偵辦刑事案件」等查詢用途，反覆查詢一名女子的親等關係、出境、入監、通緝、幫派註記及戶籍相片等資料，並將查詢結果轉交陳男，再由陳男轉傳他人。

此外，劉男於同年9月，再度應陳男要求，查詢另一名男子的刑案與通緝資料，直到警方於另案中扣得陳男手機並進行數位分析後，才全案曝光。案經內政部警政署移送新竹地檢署檢察官偵查起訴。

法官審酌，劉男身為警察，相較於一般人民，理更應知公私分明、恪遵法紀，竟利用職務之便，受陳男之託，率爾犯公務員登載不實準公文書，並非法蒐集、利用個資，侵犯人民的資訊隱私權，使人民喪失對國家的信賴，也損及公務機關對於資訊管理的正確性，實應嚴加非難，不宜輕縱。

惟考量劉男、陳男犯後均坦承犯行，又劉男無前科紀錄，兼衡2人的犯罪動機等一切情狀，判處有期徒刑2年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元，緩刑期間內提供100小時義務勞務。法院認定陳男因另涉犯違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢防制法等案件，仍在審理中，因此判刑1年4月，不予緩刑。

