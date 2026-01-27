快訊

川普威脅課關稅25%！南韓喊「沒公告不算數」韓媒曝美2周前曾警告

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

曹西平長眠地曝光 三哥缺席告別式悄然返回澳洲

假借辦案名義…竹縣警偵查佐洩他人個資 判緩刑、罰金10萬

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣政府警察局刑事警察大隊劉姓偵查佐，遭控假借辦案名義，非法查詢並洩漏他人個資，新竹地方法院審理後認定其犯行明確，判處應執行有期徒刑2年、緩刑3年，並須向公庫支付10萬元、完成100小時義務勞務，協助請託查詢的陳姓男子共同犯公務員登載不實罪，處有期徒刑1年4月。

判決書指出，劉姓偵查佐從2023年4月起任職新竹縣警局刑大科技偵查隊，職司戶口查察、刑事案件調查及人犯解送等法定任務。陳男則為劉男私下飲宴時所結識的朋友，知悉劉男為員警。

劉男於2024年5月間，應友人陳男請託，明知未偵辦相關案件，仍在警政系統中虛偽填載「偵辦刑事案件」等查詢用途，反覆查詢一名女子的親等關係、出境、入監、通緝、幫派註記及戶籍相片等資料，並將查詢結果轉交陳男，再由陳男轉傳他人。

此外，劉男於同年9月，再度應陳男要求，查詢另一名男子的刑案與通緝資料，直到警方於另案中扣得陳男手機並進行數位分析後，才全案曝光。案經內政部警政署移送新竹地檢署檢察官偵查起訴。

法官審酌，劉男身為警察，相較於一般人民，理更應知公私分明、恪遵法紀，竟利用職務之便，受陳男之託，率爾犯公務員登載不實準公文書，並非法蒐集、利用個資，侵犯人民的資訊隱私權，使人民喪失對國家的信賴，也損及公務機關對於資訊管理的正確性，實應嚴加非難，不宜輕縱。

惟考量劉男、陳男犯後均坦承犯行，又劉男無前科紀錄，兼衡2人的犯罪動機等一切情狀，判處有期徒刑2年。緩刑3年，並應向公庫支付10萬元，緩刑期間內提供100小時義務勞務。法院認定陳男因另涉犯違反毒品危害防制條例、組織犯罪防制條例、詐欺取財、洗錢防制法等案件，仍在審理中，因此判刑1年4月，不予緩刑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹縣政府警察局刑事警察大隊劉姓偵查佐，遭控假借辦案名義，非法查詢並洩漏他人個資。記者郭政芬／攝影
新竹縣政府警察局刑事警察大隊劉姓偵查佐，遭控假借辦案名義，非法查詢並洩漏他人個資。記者郭政芬／攝影

新竹 警察 通緝

延伸閱讀

獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權

曾在三溫暖偷摸鳥 他住青旅又朝年輕男襲下體...2次都賠錢緩刑

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

相關新聞

越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南...

影／台鹽綠能前董座陳啓昱1天籌足1200萬 春節前夕交保返家過年

台鹽綠能前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁請求具保停押，台南地院合議庭昨裁定陳啓昱交保1200萬元...

黎明幼兒園更五審逆轉判要拆…判決理由曝光！林金連違反誠信原則

黎明市地自辦重劃會因有人頭灌水、虛報拆遷補償費，去年遭台中高分院將八千多坪抵費地認定是犯罪所得沒收，重劃會另提告民事「拆...

保母以虐取樂「五花八門」 高院心痛：把剴剴當宣洩情緒工具

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，...

獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

藝人余天女婿陳鑒去年因擔任詐騙集團車手遭判刑2年、緩刑5年，全案上訴中，卻又再度擔任車手頭遭檢方起訴。陳鑒今赴新北地方法...

違規1秒就能要命！交通新法上路 小心「彈指」秒噴7200元

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，鎖定長期被視為交通事故隱形殺手的「分心駕駛」與高風險行為，透過提高罰鍰與加重刑責，盼能讓駕駛人真正「放下手機、專心上路」。苗栗縣警察局也同步提醒，新制上路後，不少過去被忽略的小動作，恐怕都會讓荷包大失血。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。