越南籍成大博士攜幼兒德國返台竟成欠稅2千萬大戶 隻身困台無奈發聲

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

越南籍范姓女子今天向本報投訴指出，她過去來台就讀成功大學工業與資訊管理學系博士，2018年畢業取得學位後，10月返回越南；因她還有學校獎學金可以領取，將帳戶交給也在成大就讀中文的阮姓女室友協助處理，沒想到竟成為欠稅2千萬元大戶，一返台就被限制出境。

范女表示，她2019年3月到德國慕尼黑工作，認識擔任公職的丈夫維克爾納，結婚生子；去年9月20日她帶著不到2歲的德國籍兒子返台故地重遊，一落地就被移民署通知，因她積欠所得稅，國稅局函請將她限制出境，她從此陷入行政懸置，無法生活亦無法離開的狀態。

范女說明，她詢問國稅局台南分局，承辦人告知她的帳戶有營業金流，自2018年起積欠所得稅2千多萬元，只要繳清欠稅，就會解除境管；如今她的觀光簽證已經逾期，她沒有台灣身分，無法工作，沒有地方住，連吃飯都有困難，2歲兒子跟著她顛沛流離。

范女指出，去年11月她的德國丈夫緊急來台，因丈夫有工作，先將小孩帶到越南交給她的父母照顧，她也因此傷心跟孩子分離；她有甲狀腺疾病，僅帶4天的藥都已經吃完，跟德國的醫師視訊，對方表示她若發作起來會影響到心臟，恐有生命危險，但她在台灣沒有健保、沒有身分，根本無法看病拿藥。

范女多次向台南分局陳情，雖然她是直到再度來台，才知道帳戶被阮女跟其友人搞到欠稅，她認了也願意承擔，僅請求基於人道考量提供替代方案，讓她可以有臨時身分在台灣工作、看醫生，讓她可以活下去，但均遭國稅局回覆「不屬其責任」。

她指控，相關機關未進行任何人權影響評估，亦未審酌比例原則，台灣已經將聯合國人權兩公約國內法化，制定兩公約施行法；依據公民與政治權利國際公約（ICCPR）第6條生命權及第9條人身自由與安全權，行政機關已使她的生命陷於風險之中。

范女表示，政府在未提供任何人道保障情況下持續執行禁止出境處分，讓她無限期滯留台灣，已使她的生命陷於風險之中；她現在每天只能睡在教堂、廟宇，靠善心人士施捨糧食，她已向民眾黨新住民立法委員麥玉珍、監察院、移民署、台灣人權組織等陳情，丈夫也準備向德國在台協會求助。

她再次聲明，她願意負起還款責任，但她是清清白白的人，絕不會當非法移工，只希望政府能正視她的人權與生存危機，不要將她置於無法合法維持基本生存，同時也無法離境的處境；讓她能夠合法工作、就醫，償還欠款。

國稅局台南分局回應，經調查范氏蒼欠稅屬實，她也是國稅局公布上網的欠稅大戶，相關實際調查結果與她自述情況並不相符，另范女也承認相關金流都是從她帳戶出入；如何籌錢還款並非分局權責，依她自述有德國、越南親友，均可協助籌錢還款，只要還清解會解除境管。

