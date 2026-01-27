幫國台辦揪團遊大陸回台助選 統一聯盟黨幹部判刑今入監服刑

統一聯盟黨屏東分會長張存逢、總幹事黃榮德被控受大陸國台辦請託，招攬屏東的民眾到大陸旅遊，除機票費外，其他食宿由陸方資助，全案經法院依違反正副總統選罷法、反滲透法判處有期徒刑4年6月，褫奪公權2年，全案定讞後，今上午兩人到屏東地檢署報到後，發監執行。

判決指出，2024年9月、10月間，張存逢、黃榮德接受國台辦官員請託，招募屏東民眾到海南省及山西省接受落地招待，團員僅需負擔機票費，其餘食宿、交通、旅遊等均由大陸政府資助。

參訪行程有國台辦人員到場，在場鼓吹「兩岸一家親」、「九二共識」、「和平統一」等言論，同年12月23日，該黨屏東分會會員大會上，張、黃2人為特定政黨及總統、立委候選人拉票，被控配合大陸介入選舉，意圖影響選情。

屏東地院審理後，認定兩人行為構成正副總統選舉罷免法和反滲透法，判處張、黃有期徒刑4年6月，各褫奪公權2年，全案上訴後，經最高法院今年1月8駁回上訴確定後，全案定讞，為防兩人逃匿，屏東地檢署啟動防逃措施，指定兩人到轄區派出所報到，並指派屏東分局、里港分局，掌握兩人行蹤。