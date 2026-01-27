懷疑戴綠帽...家暴男憤潑汽油點火燒妻 和解仍判5年2月定讞

鄭姓男子前年因懷疑余姓妻子外遇，在住處前倉庫發生爭吵，先持木棍毆妻，再拿汽油潑灑在妻子身上後點火，造成妻子全身多處2至3度燒傷，最高法院依重傷害罪判鄭5年2月徒刑定讞。

判決指出，鄭懷疑妻子有婚外情，2024年5月22日晚間11時許在倉庫和妻子發生爭吵，鄭先持木棍毆打妻子臀部、腿部，導致多處瘀傷，他再拿裝在寶特瓶的汽油潑灑妻子上身，以打火機點燃上衣，火勢瞬間燃燒鄭妻全身，鄭事後再舀魚池的水撲滅火勢，脫掉妻子衣物後，帶妻子搭計程車就醫。

鄭妻經治療後，頭、臉、頸、腹部及四肢等全身25%二至三度燒傷，皮膚遺留疤痕及排汗功能損壞，造成身體或健康有重大不治或難治之傷害，警方事後拘提鄭到案。鄭和妻子也在案發當年離婚。

鄭坦承犯行，檢方起訴建請法院審酌鄭和妻子結縭至今，多次懷疑妻子在外有染，動輒施暴，甚至曾持刀攻擊妻子的頸部，而妻子念及夫妻之情，對鄭隱忍，卻釀來自身身體健康的重大傷害，鄭卻在偵訊中稱他是徵得妻子同意才打她，毫無悔改之情，請求法院給予適當刑度。

基隆地院一審考量鄭坦承犯行，並和妻子達成和解，依重傷罪判鄭5年2月徒刑。鄭不服判決提上訴，主張他已經認罪，但妻子實際恢復狀況不明，是否皮膚損傷仍達身體有重大不治或難治的重傷害程度，仍有疑慮，請求法院調查後從輕量刑。

高院二審函詢醫院，院方指妻子最近一次回診時應可執行多數日常生活動作，但疤痕將造成區域疼痛、搔癢、肥厚及緊縮等，且妻子到庭陳述時指出，燒傷痙攣狀況比以前好一點，慢慢可以自己作事情，但關節移動還會有一點點卡卡的，受傷部分是一定無法排汗了。

二審認定妻子傷勢雖然漸漸復原，但仍達大面積排汗功能受損的重傷害程度，判決駁回上訴，維持一審判決。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。