通緝大伯隔空教製偽農藥 父子聯手友人「小蜜蜂」削價兜售搶市

雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。張姓男子與其子因缺錢花用，竟聯手曾販售偽農藥被通緝、遠在國外的大伯「隔空指導」，大量製造未經核准的偽農藥，再由黃姓友人開小貨車到田間以「小蜜蜂」方式兜售，檢調去年8月11日發動搜索，當場查扣近6噸成品及可製成8噸偽農藥的原料。雲林地檢署日前偵結，將張姓父子及黃姓共犯共3人，依違反農藥管理法罪嫌提起公訴。

雲林地檢署今發布新聞稿表示，因接獲情資指縣內有不法集團涉嫌非法製造、分裝並販售偽農藥，危害農業生產安全，檢察長黃智勇指派檢察官廖易翔指揮雲林縣調查站深入蒐證，去年8月11日持搜索票前往斗南工廠及虎尾倉庫，扣得偽農藥成品5720.2公斤、原料約800公斤，這些原料若全數製成，還可產出8噸偽農藥。案發後，張姓兒子以30萬元、黃姓共犯10萬元、張姓父親6萬元交保候傳。

檢調查出，49歲的張父與其27歲的兒子因缺錢花用，動起製作偽農藥的歪念，他們與因製造偽農藥遭通緝在國外的張姓大伯父取得聯繫，由大伯擔任「技術顧問」，透過電話詢問大伯調配方式，並安排原料取得管道。

張姓父子在雲林斗南、虎尾設立工廠與倉庫，自2022起由大伯負責提供原體管道，27歲的張男在斗南工廠負責「化學調配」，其父提供場所並協助製作，黃姓友人則負責第一線銷售，為了規避查緝，開著小貨車，深入二崙鄉、崙背鄉等農區，向不特定農民兜售。

張嫌父子製造的偽農藥價格比市售病蟲害用藥便宜，且農民用藥覺得有效，檢調查出，該集團自2023年9月起至查獲止，已成功賣出4008公斤成品，不法所得估計約382萬元。