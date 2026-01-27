快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

聽新聞
0:00 / 0:00

通緝大伯隔空教製偽農藥 父子聯手友人「小蜜蜂」削價兜售搶市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。張姓男子與其子因缺錢花用，竟聯手曾販售偽農藥被通緝、遠在國外的大伯「隔空指導」，大量製造未經核准的偽農藥，再由黃姓友人開小貨車到田間以「小蜜蜂」方式兜售，檢調去年8月11日發動搜索，當場查扣近6噸成品及可製成8噸偽農藥的原料。雲林地檢署日前偵結，將張姓父子及黃姓共犯共3人，依違反農藥管理法罪嫌提起公訴。

雲林地檢署今發布新聞稿表示，因接獲情資指縣內有不法集團涉嫌非法製造、分裝並販售偽農藥，危害農業生產安全，檢察長黃智勇指派檢察官廖易翔指揮雲林縣調查站深入蒐證，去年8月11日持搜索票前往斗南工廠及虎尾倉庫，扣得偽農藥成品5720.2公斤、原料約800公斤，這些原料若全數製成，還可產出8噸偽農藥。案發後，張姓兒子以30萬元、黃姓共犯10萬元、張姓父親6萬元交保候傳。

檢調查出，49歲的張父與其27歲的兒子因缺錢花用，動起製作偽農藥的歪念，他們與因製造偽農藥遭通緝在國外的張姓大伯父取得聯繫，由大伯擔任「技術顧問」，透過電話詢問大伯調配方式，並安排原料取得管道。

張姓父子在雲林斗南、虎尾設立工廠與倉庫，自2022起由大伯負責提供原體管道，27歲的張男在斗南工廠負責「化學調配」，其父提供場所並協助製作，黃姓友人則負責第一線銷售，為了規避查緝，開著小貨車，深入二崙鄉、崙背鄉等農區，向不特定農民兜售。

張嫌父子製造的偽農藥價格比市售病蟲害用藥便宜，且農民用藥覺得有效，檢調查出，該集團自2023年9月起至查獲止，已成功賣出4008公斤成品，不法所得估計約382萬元。

雲林縣動植物防疫所技正陳建棠表示，農民若明知是偽農藥仍使用，可依違反農藥管理法裁罰1萬5千元至15萬元，因偽農藥成分不明、劑量失衡，流入市面不僅可能造成農民產量損失，更會對土壤及生態造成不可逆的汙染，若殘留作物上，將直接威脅消費者健康，呼籲農民不要使用來路不明的偽農藥。

雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。本報資料照
雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。本報資料照

雲林 農民 檢調

延伸閱讀

冬季風暴衝擊！美石化業將減產 業者：估首季亞洲PVC量、價齊揚

返鄉虎尾18年投身眷村再造找回老家 魯紜湘獲首屆「金眷獎」

守護雲林虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲特別貢獻獎

抓到了！台中霧峰、龍井2工廠涉「繞流」 偷排廢水重罰340萬

相關新聞

獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

藝人余天女婿陳鑒去年因擔任詐騙集團車手遭判刑2年、緩刑5年，全案上訴中，卻又再度擔任車手頭遭檢方起訴。陳鑒今赴新北地方法...

懷疑戴綠帽...家暴男憤潑汽油點火燒妻 和解仍判5年2月定讞

鄭姓男子前年因懷疑余姓妻子外遇，在住處前倉庫發生爭吵，先持木棍毆妻，再拿汽油潑灑在妻子身上後點火，造成妻子全身多處2至3...

違規1秒就能要命！交通新法上路 小心「彈指」秒噴7200元

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，鎖定長期被視為交通事故隱形殺手的「分心駕駛」與高風險行為，透過提高罰鍰與加重刑責，盼能讓駕駛人真正「放下手機、專心上路」。苗栗縣警察局也同步提醒，新制上路後，不少過去被忽略的小動作，恐怕都會讓荷包大失血。

趙藤雄父子捲遠雄人壽弊案...投保中心提告解除董事職務 二審判決曝光

遠雄集團創辦人趙藤雄涉掏空遠雄人壽弊案，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心8年前對趙藤雄、遠雄建設、公司董事長趙文嘉...

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分...

通緝大伯隔空教製偽農藥 父子聯手友人「小蜜蜂」削價兜售搶市

雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。張姓男子與其子因缺錢花用，竟聯手曾販售偽農藥被通緝、遠在國外的大伯「隔空指導」，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。