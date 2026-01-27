獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

快訊

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

藝人余天女婿陳鑒去年因擔任詐騙集團車手遭判刑2年、緩刑5年，全案上訴中，卻又再度擔任車手頭遭檢方起訴。陳鑒今赴新北地方法院與被害人家屬調解，由於擔心前案緩刑受到影響，發揮最大誠意成功與家屬達成和解，至於多少金額，他委由律師表示，不便透露。

陳鑒是余天已故二女兒余苑綺的丈夫，這次是因擔任投資詐騙集團車手頭，收取下層車手向被害人收來的贓款，再次遭到新北檢起訴。因為他已是二犯，檢察官對其具體求刑1年10月，日前法官開庭時，也表示這次恐無法緩刑。陳鑒與律師則改打親情牌，表示他尚有年邁父母及2名年幼子女需照顧、扶養，希望能爭取易科罰金之刑。

據了解，詐騙被害人是一名丈夫已過世的老婦人，今天由女兒代為出面調解。老婦女兒在雙方調解時表示，母親被騙的積蓄全都是當老師的父親過世後所留下，家人怎麼也想不到生性節儉的母親，會掉入詐團話術，拿出這麼多錢投資，發現被騙後，母親遭受嚴重打擊夜不成眠，每天只能靠安眠藥入睡。

陳鑒和律師則再三向家屬說明，自己只是以為幫經營虛擬貨幣的朋友向投資人收錢，對於詐騙一無所悉，事後也沒有拿到任何好處，但仍願拿出最大誠意賠償被害人，希望能取得老婦人原諒，最後終於和家屬以一定金額達成和解。

藝人余天女婿陳鑒（右）再度因擔任車手頭遭檢方起訴，今赴新北地方法院調解後與被害人家屬成功達成和解。記者蔣永佑／攝影

