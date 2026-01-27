78人參加聯誼個資遭外洩...竟是婚友社盜競業會員資料拿給媒人電銷

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中鍾姓女子經營婚友社，她透過網頁設計公司輾轉取得競爭對手、同樣經營婚姻介紹網站的帳號、密碼，竟盜取78筆個資拿給媒人用於電銷招攬生意，因陸續有會員反應個資遭外洩才曝光；法院以鍾女與檢方達成認罪協商，依違反個人資料保護法判她6月，可上訴。

檢警調查，鍾女2024年起經營婚友社，收費安排男女網友見面、聯誼以媒介婚姻交友，和陳姓女子與其先生經營的婚姻介紹網站是同業競爭關係。

鍾女2024年4月參加陳女介紹的聯誼，得知陳有以PHP系統程式對其網站技術更新的需求，5月就介紹從事網頁設計的王姓男子給她，陳因而委託王評估網頁改版且交付後台帳號、密碼。

鍾女則以可提供技術支援為由，輾轉向王的員工取得該帳號、密碼，竟擅自登入其雲端盜取、下載競業過去註冊會員資料的個資，再交給自己婚友社合作的多名媒人，讓媒人電邀客戶來消費，後來多人陸續向陳女反應資料外洩，檢警追查才曝光。

檢方訊時，鍾女否認下載競業的會員資料，辯稱可能是去同事家討論時登入帳號沒有登出，但網頁設計業者證稱，鍾女以可以支援技術要帳號、密碼。

檢方也統計，至少有78筆個資遭外洩，多名男女也說，曾參加婚友聯誼，因接到其他婚友社推銷懷疑個資遭外洩，偵結依違反個人資料保護法起訴鍾。

台中地院審理期間，因鍾女和檢察官於審判外達成協商，鍾已認罪，中院採認罪協商程序依個人資料保護法非公務機關非法蒐集個人資料罪判鍾女有期徒刑6月，得易科罰金。

鍾女經營婚友社竟盜取競業的會員資料用以電銷，法院依違反個人資料保護法判她6月。示意圖／ingimage
鍾女經營婚友社竟盜取競業的會員資料用以電銷，法院依違反個人資料保護法判她6月。示意圖／ingimage

