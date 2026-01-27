78人參加聯誼個資遭外洩...竟是婚友社盜競業會員資料拿給媒人電銷

台中鍾姓女子經營婚友社，她透過網頁設計公司輾轉取得競爭對手、同樣經營婚姻介紹網站的帳號、密碼，竟盜取78筆個資拿給媒人用於電銷招攬生意，因陸續有會員反應個資遭外洩才曝光；法院以鍾女與檢方達成認罪協商，依違反個人資料保護法判她6月，可上訴。

檢警調查，鍾女2024年起經營婚友社，收費安排男女網友見面、聯誼以媒介婚姻交友，和陳姓女子與其先生經營的婚姻介紹網站是同業競爭關係。

鍾女2024年4月參加陳女介紹的聯誼，得知陳有以PHP系統程式對其網站技術更新的需求，5月就介紹從事網頁設計的王姓男子給她，陳因而委託王評估網頁改版且交付後台帳號、密碼。

鍾女則以可提供技術支援為由，輾轉向王的員工取得該帳號、密碼，竟擅自登入其雲端盜取、下載競業過去註冊會員資料的個資，再交給自己婚友社合作的多名媒人，讓媒人電邀客戶來消費，後來多人陸續向陳女反應資料外洩，檢警追查才曝光。

檢方訊時，鍾女否認下載競業的會員資料，辯稱可能是去同事家討論時登入帳號沒有登出，但網頁設計業者證稱，鍾女以可以支援技術要帳號、密碼。

檢方也統計，至少有78筆個資遭外洩，多名男女也說，曾參加婚友聯誼，因接到其他婚友社推銷懷疑個資遭外洩，偵結依違反個人資料保護法起訴鍾。