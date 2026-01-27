保母以虐取樂「五花八門」 高院心痛：把剴剴當宣洩情緒工具

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期徒刑、18年徒刑。檢方及劉家姊妹均上訴，台灣高等法院今判決上訴駁回，維持判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

剴剴案二審由高院審判長廖建瑜、受命法官文家倩、陪席法官黃怡菁組成合議庭審理。合議庭認為，一審認定劉彩萱2人有凌虐剴剴的行為，事實與卷內事證相符，沒有違背論理法則及經驗法則。

高院指出，合議庭審酌劉彩萱身為專業保母，應以愛心與耐心培養剴剴的安全感及信任感，但見剴剴沒有家屬探視關懷，主管機關也未能有效發揮監督功能，竟利用自身優勢的權力支配關係，在剴剴尚無反抗能力、難以求援的處境下，將剴剴視為宣洩情緒的工具，在短暫的3個月間，反覆而密集的以非人道方式凌虐，且凌虐方式五花八門。

判決認為，劉彩萱甚至將凌虐剴剴的照片傳送給劉若琳，彼此交換、評論凌虐心得，並不時夾雜嘲弄、辱罵剴剴言語，從中獲得滿足，顯是以大欺小，恃強凌弱，以虐取樂，實在無從以剴剴有分離焦慮、不當行為等，作為合理化凌虐的藉口，劉彩萱上訴指犯罪動機是惡性循環下失控所致，不可採信。

高院指出，剴剴是未滿2歲的幼兒，身體及心理上仍需依附於成年人，但他生前最後3個月，卻遭劉家姊妹以非人道方式密集凌虐，在飢餓、寒冷、綑綁、毆打中度過，身心經歷非常人所能承受的痛苦與折磨，最終被剝奪生命權而造成不可回復的後果，年幼心靈所產生的恐懼不是一般成年人所能承受的，遑論是未滿2歲的幼兒，本於兒童權利公約所揭示兒童最佳利益原則，應為不利劉彩萱2人的量刑評價。

高院認為就劉彩萱部分，一審於科刑理由中已具體說明本案犯罪手段、犯罪所生損害較過往判決案件情形嚴重，雖劉彩萱具有社會復歸可能性，可小幅度下修責任刑，仍無從撼動無期徒刑的責任刑上限，故量處無期徒刑，一審量刑未違反罪刑相當原則及平等原則，難認有何裁量不當。

合議庭認為劉若琳犯罪情節重大，但參與程度較劉彩萱低，因此量刑較劉彩萱低，一審量處18年徒刑，也難認有何裁量不當之處，認為檢察官指劉若琳量刑過輕，劉彩萱上訴指量刑過重，均無可採。