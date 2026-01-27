快訊

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

中工經營權戰火再起 寶佳「二部曲」擺明勢在必得

2026台股封關日懶人包…休市11天怎麼算？期貨夜盤這時間才收工

即時短評／黎明重劃案不是個案 自辦市地重劃為何失控？

聯合報／ 本報記者陳秋雲

台中黎明自辦市地重劃案，是台灣有史以來規模最大，歷經十多年訴訟、五度更審後，法院最新判決一方面認定重劃會並非合法成立，運作過程違反誠信原則，另一方面仍認為黎明幼兒園妨害整地施工，須拆除。案件至此，爭議並未完全落幕，也再次引發外界對自辦市地重劃制度的討論。

自辦市地重劃原本是由地主自行組成重劃會推動開發，政府僅負責核定與監督。不過在實務上，重劃會雖屬民間組織，卻能決定土地重分配、拆遷時程等事項，對地主權益影響甚大，但政府介入的空間有限。

黎明案中，法院先後認定重劃會涉及人頭地主、程序不完備，甚至不具合法性，仍能多年推動重劃，反映現行制度對重劃會的約束並不嚴格。

地方政府在此制度中的角色，備受關注。依規定，市府需核定重劃會成立，並審查地主名冊、工程計畫與費用，但多以書面資料為主。直到司法程序展開後，才確認有人透過虛報補償費與工程費，取得大筆抵費地，相關問題未在行政階段被發現。

黎明幼兒園的處境，也顯示地主的選項有限。園方自始表達不願參與重劃，仍被劃入重劃區，訴訟一路打了十多年，即便部分審級勝訴，爭議卻越演越烈，地主除了走司法途徑，缺乏其他處理方式。

從判決結果來看，法院只能就個案是否合法作出判斷，無法處理制度設計本身的問題。學界與實務界普遍認為，未來自辦市地重劃制度，仍需檢討政府查核方式、持不同意地主的處理機制，以及大型開發是否應改由公辦或政府主導。

黎明案不容被視為單一個案，政府制度應著手改革，強化政府實質監督權限，地方政府不應僅止於形式核定，對重劃會成員資格、地主名冊、財務結構應有實質查核權，並建立定期稽核與退場機制

政府應建立不同意地主的保護制度，明確規範，在不同意比例或重大爭議未解前，不得強行推進工程，並提供替代方案。

另檢討自辦與公辦的界線，涉及大規模開發、公共設施比例高的重劃案，應回歸公辦或準公辦模式，避免將高度公共性的開發責任完全推給私辦，甚至衍生弊端。

黎明幼兒園拆屋還地纏訟17年，更五審今判幼兒園要拆，園長林金連今情緒激憤，與聲援團體在法庭外控訴。記者陳宏睿／攝影
黎明幼兒園拆屋還地纏訟17年，更五審今判幼兒園要拆，園長林金連今情緒激憤，與聲援團體在法庭外控訴。記者陳宏睿／攝影

退場機制 規模 司法

41歲女總裁自爆「害怕太有錢」！背後竟藏家族金錢秘密

「師父跪下來說他愛我」女徒弟：從小沒有爸爸 我想和他消融成一體

影／黎明幼兒園今逆轉要拆 林金連：不只幼兒園敗、全台灣人也敗

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

獨／擔心影響前案緩刑 余天女婿陳鑒涉詐全力達成和解

藝人余天女婿陳鑒去年因擔任詐騙集團車手遭判刑2年、緩刑5年，全案上訴中，卻又再度擔任車手頭遭檢方起訴。陳鑒今赴新北地方法...

懷疑戴綠帽...家暴男憤潑汽油點火燒妻 和解仍判5年2月定讞

鄭姓男子前年因懷疑余姓妻子外遇，在住處前倉庫發生爭吵，先持木棍毆妻，再拿汽油潑灑在妻子身上後點火，造成妻子全身多處2至3...

違規1秒就能要命！交通新法上路 小心「彈指」秒噴7200元

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，鎖定長期被視為交通事故隱形殺手的「分心駕駛」與高風險行為，透過提高罰鍰與加重刑責，盼能讓駕駛人真正「放下手機、專心上路」。苗栗縣警察局也同步提醒，新制上路後，不少過去被忽略的小動作，恐怕都會讓荷包大失血。

趙藤雄父子捲遠雄人壽弊案...投保中心提告解除董事職務 二審判決曝光

遠雄集團創辦人趙藤雄涉掏空遠雄人壽弊案，財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心8年前對趙藤雄、遠雄建設、公司董事長趙文嘉...

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分...

通緝大伯隔空教製偽農藥 父子聯手友人「小蜜蜂」削價兜售搶市

雲林地檢署破獲一起家族非法製造偽農藥案。張姓男子與其子因缺錢花用，竟聯手曾販售偽農藥被通緝、遠在國外的大伯「隔空指導」，...

