影／黎明幼兒園今逆轉要拆 林金連：不只幼兒園敗、全台灣人也敗

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法取得的8854坪抵費地，黎明重劃會另向法院具狀，要求黎明幼兒園拆屋還地，全案歷經17年，雙方互有勝敗，更四審原判幼兒園免拆，更五審今逆轉，判幼兒園要拆，林金連聽判後憤慨的表示，「這不只是黎明幼兒園敗訴，更是全台灣人民的敗訴。」

林金連說，今天判決不意外，「不是黎明幼兒園輸，也是全台灣人民輸」，在台灣生活，只要財團想要你的地，你就必需掃地出門，台灣人一點尊嚴都沒有，台灣目前不論司法或政府，都變成財團綁架的對象，台灣司法已是靠勾結，而非法律判決，讓人失望。

林金連說，接近20年來的折騰，接受過開槍、黑道恐嚇、市政府與建商、財團、檢察官霸凌，「這公平嗎」、「一個台灣人生活在這塊土地上有這麼困難嗎？」

林金連質疑，政府到底要不要廢掉自辦重劃？要不要為他人保有生活的空間、保有居住的權利、保有人的尊嚴？ 如果政府都不想做，那麼放任財團、黑道、重劃會來霸凌我們，「這個國家像個國家嗎？」。

林金連也說，政府法律也都明明知道重劃會違法，大法庭也已經判定重會違法，更五審還是這樣判下去，「不管人民的死活嗎？」

林金連激動的說，我們不會居服，將奮鬥到底，重劃會要拆只需繳800萬元，但反執行卻要繳2500萬元，「這是什麼法律，都在保護財團嗎」，若要土地就來，反正他已年屆七旬，若發生社會不幸事件，成為新聞，「我只能說對不起」。