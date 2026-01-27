違規1秒就能要命！交通新法上路 小心「彈指」秒噴7200元

《道路交通管理處罰條例》修正案三讀，鎖定被視為交通事故隱形殺手的「分心駕駛」與高風險行為，透過提高罰鍰與加重刑責，盼駕駛人專心上路。圖／AI生成

立法院日前三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，鎖定長期被視為交通事故隱形殺手的「分心駕駛」與高風險行為，透過提高罰鍰與加重刑責，盼能讓駕駛人真正「放下手機、專心上路」。苗栗縣警察局也同步提醒，新制上路後，不少過去被忽略的小動作，恐怕都會讓荷包大失血。

手機、香菸都上榜 罰鍰全面升級

根據修法內容，機車騎士行駛中若手持使用手機、電腦或具相同功能的裝置，罰鍰將由原本的1000元調高至1200元；汽、機車駕駛人在行駛中手持、吸食或點燃香菸，若影響他人行車安全，罰鍰同樣一口氣翻倍，從600元提高到1200元。警方直言，這類行為看似「一秒鐘」，卻可能成為事故發生的關鍵。

邊抽菸邊亂丟 最高一次罰7200元

更讓不少癮君子頭皮發麻的是「雙重處罰」。警方與衛福部指出，行駛中吸菸若再隨手亂丟菸蒂，除了交通違規罰鍰外，還會觸犯《廢棄物清理法》，可再處1200至6000元罰鍰。兩法併罰之下，最高一次恐面臨7200元重罰。警方提醒，菸霧、菸灰不只干擾自身判斷，也可能影響後方駕駛視線，風險不容小覷。

校園、醫院路段出事 刑責加重

這次修法不只「罰錢」，也動到刑責。依《道路交通管理處罰條例》第86條修正內容，駕駛人行經設有學校或醫院標誌的路段，若未依規定減速慢行，因而造成他人傷亡，刑責可加重至二分之一。相關加重規定，同樣適用於無照駕駛、酒駕或毒駕、未禮讓行人、超速40公里以上、惡意逼車，以及道路競駛等高度危險行為。

分心駕駛仍多 警方籲別心存僥倖

警方統計，2025年至今已取締165件相關違規案件，顯示分心駕駛仍相當普遍。警方呼籲，用路人別心存僥倖，行車時專注路況、行經學校與醫院周邊確實減速，才能真正降低事故風險，守住自己與他人的安全。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康