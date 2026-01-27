快訊

點眼藥水自傷視力近全盲詐保4550萬 2人詐欺罪判刑

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

有詐保前科的男子蔣宗華與男子林彥廷共謀詐保，由林投保高額保險，再使用蔣提供的眼藥水自傷視力至近乎全盲，申請4550萬元理賠金，台北地院審理，今依共同詐欺取財罪判蔣1年2月有期徒刑，判林7月有期徒刑，沒收林的犯罪所得32萬5003元。可上訴。

檢方調查，蔣宗華曾在2013年間以不實交通事故詐保353萬元遭判刑1年，仍再度從事詐領保險金犯行。

檢方指控，2018年蔣宗華透過友人找上有資金缺口的林彥廷共謀詐保，雙方協議未來如獲得保險理賠，其中1000萬元歸林所有，其餘理賠金則歸蔣。

2人共謀由林擔任商號負責人，陸續向兩家保險公司投保多筆終身壽險、定期壽險、重大傷病險及失能險，投保金額共4550萬元，同時，林使用蔣交付來路不明的眼藥水，一天點一至二次，4個月之內林的視力急遽衰退，原本視力還有0.9，後來不僅診斷出雙眼脈絡膜炎合併黃斑部結痂，雙眼視力也只剩0.01以下。

2020年8月間，林彥廷持相關診斷證明向兩家保險公司申請理賠，其中一家理賠32萬5003元給林，不過，另家保險公司察覺有異，除拒絕理賠外並向警方提出檢舉，檢警查察追出2人的詐保犯行，將2人移送法辦。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

保險 視力 交通事故

