剴剴虐死「案外案」女社工陳尚潔涉隱匿證據 法院審理中

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判無期徒刑、18年有期徒刑，二審駁回上訴案；檢方另追究兒福聯盟的社工陳尚潔刑責，依過失致死、偽造文書罪起訴陳女，陳女否認犯罪，案由台北地院審理。

依檢方起訴，陳尚潔2022年3月接到新北市政府轉介的「剴剴」出養案後，同年5月安排蕭姓保母照顧「剴剴」，後來外婆把「剴剴」接回，但外婆無力支付費用，陳尚潔明知外婆可以申請托育減免，仍把「剴剴」交給劉彩萱照顧。

檢察官指控，依兒少權益保障法及社政作業程序，社工如果發現兒童及少年受虐，應於24小時內通報，劉彩萱早在2023年9、10月就告知「剴剴」會講髒話、磨牙、掉牙、自撞，希望把「剴剴」送給別人托育，陳尚潔卻沒有因而提高每月至少1次的訪視頻率。

檢方指控，「剴剴」於2023年12月24日過世，陳尚潔當天早上11點成立「剴剴小天使」群組，第2天再找其他社工成立「1224意外處理」群組，涉嫌串證。

檢方起訴時認為，陳尚潔是「剴剴」最重要的求助窗口之一，陳女卻怠於職責，犯後且飾詞狡辯、隱匿證據，依偽造文書、過失致死罪起訴她，並從重求刑，目前案由台北地方法院審理。

社工陳尚潔（中，戴帽者）。圖／聯合報系資料照片
社工陳尚潔（中，戴帽者）。圖／聯合報系資料照片

