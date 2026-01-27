高點補習班講師重製教材供學生使用 違反著作權法起訴

知名補教業高點補習班曾姓講師涉未經授權重製教材供學生使用，挨告違反著作權法，士林地檢署調查後發現，扣案教材與原創教材內容高度相同，認定有盜用事實，偵結起訴曾男。

起訴指出，曾男在高點教育科技股份有限公司附設高雄市立短期補習班擔任講師，2019年至2024年間未經授權將美國培生教育出版股份有限公司的著作「TestGen for Campbell Biology,11th Edition」、「TestGen for Campbell Biology,9e(Reeceet al).」重製後編撰成「生物學（考題補充Q1、Q2）」教材，供高點補習班學生使用。

案經培生公司提告，法務部調查局高雄市調查處報告高雄地檢署，高檢署令轉士林地檢署偵辦。曾男否認犯行，辯稱經王姓書商合法取得資料，隨即轉交補習班，由補習班印製講義，未重製、改作等；不過，檢調調查發現，扣案教材與培生公司著作內容高度相同，認定相關考題補充教材是有盜用著作事實。

檢方認定，曾男涉嫌違反著作權法「擅自散布侵害著作財產權的重製物罪」，偵結依法起訴。