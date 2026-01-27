聽新聞
0:00 / 0:00
高點補習班講師重製教材供學生使用 違反著作權法起訴
知名補教業高點補習班曾姓講師涉未經授權重製教材供學生使用，挨告違反著作權法，士林地檢署調查後發現，扣案教材與原創教材內容高度相同，認定有盜用事實，偵結起訴曾男。
起訴指出，曾男在高點教育科技股份有限公司附設高雄市立短期補習班擔任講師，2019年至2024年間未經授權將美國培生教育出版股份有限公司的著作「TestGen for Campbell Biology,11th Edition」、「TestGen for Campbell Biology,9e(Reeceet al).」重製後編撰成「生物學（考題補充Q1、Q2）」教材，供高點補習班學生使用。
案經培生公司提告，法務部調查局高雄市調查處報告高雄地檢署，高檢署令轉士林地檢署偵辦。曾男否認犯行，辯稱經王姓書商合法取得資料，隨即轉交補習班，由補習班印製講義，未重製、改作等；不過，檢調調查發現，扣案教材與培生公司著作內容高度相同，認定相關考題補充教材是有盜用著作事實。
檢方認定，曾男涉嫌違反著作權法「擅自散布侵害著作財產權的重製物罪」，偵結依法起訴。
至於培生公司指控曾男涉嫌同法「意圖銷售而擅自重製侵害著作財產權罪」、「擅以改作方式侵害他人著作財產權罪」，檢方考量扣案教材是提供高點補習班學生使用，未另外販售，難認有意圖銷售而重製意圖，另考量「改作」是以原創內容作為基礎而添加新意，但扣案教材內容難認有新意，應屬「修改後重製」，皆不另不起訴處分。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言