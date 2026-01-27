台中婦2度酒駕...凌晨斑馬線上撞死行人 賠33萬判6年4月

項姓婦人2022年才因酒駕遭判刑，未料她仍心存僥倖，明知在工作的KTV喝啤酒凌晨仍騎車上路，回家途中不慎撞死走在斑馬線的洪姓路人；台中地院考量，項犯後自首、賠償家屬33萬元和解，但距離前次酒駕才2年多，依酒駕致死罪判她6年4月，可上訴。

檢警調查，項婦2022年4月5日因酒駕被判刑2月，她2024年11月1日凌晨在工作的KTV接待朋友喝啤酒後，凌晨4點多仍騎機車要回家，行經太平區長億六街、太平一街口時，未注意洪姓行人正走行人穿越道通過直接撞上。

項婦撞擊下，導致洪頭部重創、顱骨骨折，緊急送醫搶救仍身亡，項婦經呼氣酒測值高達每公升0.81毫克。

台中地院審理時，項坦承不諱，有監視器、酒測紀錄可佐，另她這次再犯酒駕，但犯後留在現場向到場警員自首，依法減刑。

中院也審酌，項婦先前酒駕遭判刑不過2年多前，這次竟然就再犯，還是直接碰撞走行人穿越道的行人，過失程度不清，認為並於情可憫恕，不再減刑。

中院考量，項已賠償被害家屬33萬元調解成立，並斟酌她從事KTV清潔工作、之前為越南籍，依親來台27年已取得台灣身分證等一切情狀，依酒駕致死罪判她6年4月。