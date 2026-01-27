剴剴案二審維持原判 藝人郁方批廢死團體：你們最該被廢死掉

郁方表示，其實大家比較擔心的是被輕判，但她們覺得維持原判無期、18年，這已經是對所有剴爸們、剴媽們來說最好的禮物了，她要謝謝全世界各地來的剴爸、剴媽們，「你們真的很棒，出錢出力」。

郁方說，剴剴是弱勢中的最弱勢，如果真的認真研究這個案子，就真的知道無期徒刑和18年真的是太輕，但她知道要在台灣判死刑，是很困難的一件事情，還有漫長的路要走，她也要謝謝辯護律師，謝謝法官真的很認真在研究這個案子。

郁方說，如果要提到廢死這個話題的話，她會說廢死團體你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行，這個地球上最不需要存在的廢死團體，「你們真的該被廢死掉」。

郁方說，如果剴剴在天之靈能夠真的感受到大家的愛的話，她希望今天剴剴真的在現場一起聆聽這個判決，她更希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄裡面好好反省，台灣如果從少子化走向無子化，劉彩萱、劉若琳就會是最大的凶手。