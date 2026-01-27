快訊

整理包／致死率最高75%！一次看懂「立百病毒」症狀、傳染途徑及預防方法

入場的都是「醜八怪」！黃鐙輝送行曹西平笑出來：這應該是他想要的

台中男警為查逢甲商圈同志會館 犧牲色相穿內褲埋伏取信業者

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案二審維持原判 藝人郁方批廢死團體：你們最該被廢死掉

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判無期徒刑、18年有期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴案。藝人郁方在法院現場表示，這個地球上最不需要存在的就是廢死團體，「你們真的該被廢死掉」。

郁方表示，其實大家比較擔心的是被輕判，但她們覺得維持原判無期、18年，這已經是對所有剴爸們、剴媽們來說最好的禮物了，她要謝謝全世界各地來的剴爸、剴媽們，「你們真的很棒，出錢出力」。

郁方說，剴剴是弱勢中的最弱勢，如果真的認真研究這個案子，就真的知道無期徒刑和18年真的是太輕，但她知道要在台灣判死刑，是很困難的一件事情，還有漫長的路要走，她也要謝謝辯護律師，謝謝法官真的很認真在研究這個案子。

郁方說，如果要提到廢死這個話題的話，她會說廢死團體你們歲月靜好，是因為有受害者家屬為你們負重前行，這個地球上最不需要存在的廢死團體，「你們真的該被廢死掉」。

郁方說，如果剴剴在天之靈能夠真的感受到大家的愛的話，她希望今天剴剴真的在現場一起聆聽這個判決，她更希望劉彩萱、劉若琳可以在監獄裡面好好反省，台灣如果從少子化走向無子化，劉彩萱、劉若琳就會是最大的凶手。

郁方還說，她要感謝所有這麼多不認識的、所有的剴爸、剴媽們，「剴剴會永遠是刻在我們心裡面的名字」。

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判無期徒刑、18年有期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴案，藝人郁方今到法院關心判決結果。記者王聖藜／攝影
保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判無期徒刑、18年有期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴案，藝人郁方今到法院關心判決結果。記者王聖藜／攝影

廢死 剴剴 無期徒刑

延伸閱讀

黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

影／虐死「剴剴」保母姊妹二審今宣判 民團吼：減刑就是打臉國民法官

保母劉彩萱、劉若琳殘忍虐死「剴剴」刑度多少 二審明早9點半宣判

相關新聞

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分...

影／惡保母維持原判...「剴剴戰士」激動落淚 總召：沒判死有人不滿意

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判處無期徒刑、18年有期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴案；...

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多...

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院依利用職務詐取...

影／殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」二審今仍判無期、18年

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，...

影／黎明幼兒園今逆轉要拆 林金連：不只幼兒園敗、全台灣人也敗

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，去年台中高分院認定重劃會不合法，沒收前立委楊文欣等人違法...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。