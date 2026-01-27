快訊

逆轉！黎明幼兒園拆屋纏訟17年...林金連批惡法 更五審再判要拆

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

黎明市地自辦重劃區因重劃會有人頭灌水、虛報拆遷補償費，衍生弊端，台中高分院才認定前立委楊文欣等人以富有公司決策會成員身分，違法取得萬坪抵費地，沒收8854坪土地，黎明幼兒園長林金連不同意拆遷，打民事訴訟1年，訴訟期間獲4次勝訴、2次敗訴，此次更五審雖認定重劃會非合法成立，違反誠信原則，但幼兒園妨害重劃施工整地，需要拆除，仍可上訴。

位於台中市南屯區的「單元二黎明自辦市地重劃區」占地186公頃，橫跨台中市西屯區、南屯區，北以市政路為界、西為環中路，是台灣有史以來規模最大市地自辦重劃區。

單元二在2008年獲得市府核定後，黎明重劃會要求林金連拆遷幼兒園，不過林以當初即不同意配合重劃為由，拒絕配合拆遷，重劃會向台中地院提告，請求拆除地上物，希望透過司法解決爭端，此案在一、二、更一審都認定，重劃會的程序不合法，判幼兒園免拆。

更二、更三審則認定，黎明幼兒園位於重劃區，經重劃會認定有施工整地必要，重劃會與地主爭議時，市府如何調處、做出裁決等程序，不影響重劃會或地主提出民事訴訟，判幼兒園要拆。

更四審在2022年審結，認定黎明重劃會有人頭地主問題，重劃會非合法成立，判黎明幼兒園免拆，重劃會再提起上訴後，由最高法院發回台中高分院更五審，今天審結宣判。

更五審審理期間，林金連多次與聲援團體出庭，抗議市地重劃法為惡法，法院應盡速判決，「還地於民」。

已故前立法委員楊文欣涉入台中市黎明自辦市地重劃案，遭控利用人頭地主虛增拆遷補償費及公共設施工程費，藉此取得大量抵費地，更一審在去年7月22日，由台中高等法院更一審宣判，重新認定其中約8854坪土地為犯罪所得，依法宣告沒收，估計市值約70億元。

黎明幼兒園園長林金連與黎明重劃會纏訟多年，去年8月更五審開庭時，他高喊市地重劃法為惡法。本報資料照片
黎明幼兒園園長林金連與黎明重劃會纏訟多年，去年8月更五審開庭時，他高喊市地重劃法為惡法。本報資料照片

