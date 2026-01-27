快訊

影／惡保母維持原判...「剴剴戰士」激動落淚 總召：沒判死有人不滿意

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」致死，一審各判處無期徒刑、18年有期徒刑，台灣高等法院今駁回上訴案；兒少守護團體總召張瓦力表示，目前的法制就是最多判到這樣，「已經真的很謝謝法官了」。

合議庭駁回上訴案的訊息一傳出，守候在法院門口的兒少守護團體數十名「剴剴戰士」尖叫擁抱，有人得知判決結果，激動落淚，大喊謝謝法官、檢察官，還有人相擁而泣。

張瓦力表示，覺得真的很謝謝法官，謝謝檢察官，謝謝所有為剴剴發聲的人，她們終於覺得很開心，宣判結果一出來之後，大家都在旁邊哭了，就是覺得終於可以不會被輕判。

張瓦力還說，因為她們很害怕被輕判，她們已經這幾個月來都很糾結，真的是撐到今天，很不容易，她不知道要講什麼，因為沒有死刑她們都不滿意，可是在目前的法制就是最多就判到這樣「已經真的很謝謝法官了」。

至於保母妹妹劉若琳還是判處有期徒刑18年是否輕判？張瓦力說，「對，我們覺得太輕，因為劉若琳基本上看來都是共同正犯」；張瓦力說，劉若琳應該跟劉彩萱一樣判無期徒刑，可是目前就是可能沒有辦法判到這樣「能維持原判就已經很好了」。

保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
兒少守護團體總召張瓦力。記者王聖藜／攝影
兒少守護團體總召張瓦力。記者王聖藜／攝影

