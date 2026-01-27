太子集團涉詐遭扣名包名鞋將拍賣！行政執行署籲踴躍參加

快訊

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

行政執行署士林分署預告，2月3日將變價拍賣太子集團人員所涉詐欺案扣獲的名包、名鞋、茶具等33筆物件，和雙北27筆土地、塔位、股票及女裝等，呼籲民眾踴躍參加。

士林分署表示，台北地檢署偵辦太子集團人員所涉詐欺案，查扣李姓被所持多項犯罪所得，包含二手名牌包（HERMES愛馬仕、STEFANO RICCI、CHROME HEARTS克羅心、GOYARD、PRADA、BALENCIAGA巴黎世家、DIESEL）、二手名牌鞋款（CHANEL香奈兒、CHRISTIAN DIOR、BALENCIAGA、JORDAN、NIKE）及茶具等33筆物件。

其中，最受矚目的標的是愛馬仕霧面鱷魚皮鉑金包，檸檬黃色系搭配鈀金配件，格外亮眼；另有多款經典 JORDAN 系列運動鞋，兼具收藏與穿搭價值，為潮牌愛好者追逐品項。為盡早補償被害人財產損失，北檢在偵查中囑託士林分署變價拍賣，民眾務必把握良機，踴躍參加。

此次拍賣會也將拍賣台北市北投、南港、內湖、士林區，新北市汐止、三芝區等27筆土地，1個龍巖靈骨塔位，詠嘉科技股份有限公司與國寶服務股份有限公司股票， 元江投資有限公司出資額及數百件女裝等多項動產標的。

士林分署提醒，拍賣會將於2月3日上午10時30分、下午3時於士林分署拍賣室舉辦，應買人須攜帶身分證辦理登記（公司另檢附公司登記事項卡），領取號碼牌入場競標。有意競標民眾可留意拍賣公告相關流程。（網址：http://www.sly.moj.gov.tw）

行政執行署士林分署預告，2月3日將變價拍賣太子集團人員所涉詐欺案扣獲的名包、名鞋、茶具等33筆物件，和雙北27筆土地、塔位、股票及女裝等。圖／行政執行署士林分署提供
愛馬仕 拍賣會

