聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案今天二審宣判，維持緩刑5年及褫奪公權3年。高市議會表示，二審判決不影響黃紹庭議員職權，目前仍具年底議員參選資格。

針對黃紹庭議員二審判決，高雄市黨部表示，尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。

黃紹庭擔任第2至4屆議員期間，涉嫌以人頭助理及低薪高報等手法，向高市議會詐領助理補助費1455餘萬元，被高雄地檢署依違反貪汙治罪條例起訴，去年6月一審宣判，被依利用職務詐取財物罪，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，檢方不服上訴。

高雄高分院從今天上午宣判，刑度、緩刑和褫奪公權均不變，緩刑條件提高，支付國庫150萬元改為200萬元，全案仍可上訴。

針對判決結果，高市議會說明，除非黃紹庭不上訴才會影響議員職權，另外褫奪公權部分會影響下屆議員參選資格；此案定讞前，黃紹庭仍有議員資格、仍具議員參選資格。

高雄市第八選區議員黃紹庭涉詐領助理費案今天二審宣判，除非不上訴，否則議員職務不受影響。記者徐白櫻／攝影
相關新聞

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多...

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院依利用職務詐取...

影／殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」二審今仍判無期、18年

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，...

影／虐死「剴剴」保母姊妹二審今宣判 民團吼：減刑就是打臉國民法官

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」造成全身42處傷勢，最終因低血容性休克死亡，一審各判無期徒刑、18年...

黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權

國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案今天二審宣判，維持緩刑5年及褫奪公權3年。高市議會表示，二審判決不影響黃紹庭議員職權...

太子集團涉詐遭扣名包名鞋將拍賣！行政執行署籲踴躍參加

行政執行署士林分署預告，2月3日將變價拍賣太子集團人員所涉詐欺案扣獲的名包、名鞋、茶具等33筆物件，和雙北27筆土地、塔...

