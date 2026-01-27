黃紹庭詐助理費案二審今宣判仍緩刑 高市議會：不影響議員職權
國民黨高雄市議員黃紹庭涉詐領助理費案今天二審宣判，維持緩刑5年及褫奪公權3年。高市議會表示，二審判決不影響黃紹庭議員職權，目前仍具年底議員參選資格。
針對黃紹庭議員二審判決，高雄市黨部表示，尊重司法判決，後續依黨內相關規定辦理。
黃紹庭擔任第2至4屆議員期間，涉嫌以人頭助理及低薪高報等手法，向高市議會詐領助理補助費1455餘萬元，被高雄地檢署依違反貪汙治罪條例起訴，去年6月一審宣判，被依利用職務詐取財物罪，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，檢方不服上訴。
高雄高分院從今天上午宣判，刑度、緩刑和褫奪公權均不變，緩刑條件提高，支付國庫150萬元改為200萬元，全案仍可上訴。
針對判決結果，高市議會說明，除非黃紹庭不上訴才會影響議員職權，另外褫奪公權部分會影響下屆議員參選資格；此案定讞前，黃紹庭仍有議員資格、仍具議員參選資格。
