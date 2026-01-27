聽新聞
0:00 / 0:00
沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥
涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多重器官衰竭於醫院身亡，檢方今上午證實他死因為「酮酸中毒」，同時併發上腸胃道出血併急性腎衰竭。
橋頭地檢署證實，原本在高雄第二監獄關押的死刑犯歐陽榕，經檢察官李冠林相驗後，確認因歐陽榕本身有糖尿病病史未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷，認定他死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官已於昨天開立相驗屍體證明書交家屬。
據了解，歐陽榕入獄20餘年，近年健康狀況不佳，日前因病情惡化緊急送往醫院戒護治療，仍於25日宣告不治。
歐陽榕原為知名紙廠加工處副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視其為懷才不遇的好友，曾多次借款資助，未料2003年4月，歐陽榕因缺錢急用，向盧女開口商借鉅款遭拒，竟恩將仇報，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成10袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元。
案件歷經多年纏訟，最高法院於2011年維持更六審見解，判處死刑定讞。不過歐陽榕在獄期間，多次透過司法救濟喊冤，質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，並成為2024年死刑釋憲案的聲請人之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言