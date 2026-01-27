沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多重器官衰竭於醫院身亡，檢方今上午證實他死因為「酮酸中毒」，同時併發上腸胃道出血併急性腎衰竭。

橋頭地檢署證實，原本在高雄第二監獄關押的死刑犯歐陽榕，經檢察官李冠林相驗後，確認因歐陽榕本身有糖尿病病史未按時服藥，有戒護外醫診斷證明，無可疑外傷，認定他死因為糖尿病酮酸中毒，上腸胃道出血併急性腎衰竭，家屬沒有意見，檢察官已於昨天開立相驗屍體證明書交家屬。

據了解，歐陽榕入獄20餘年，近年健康狀況不佳，日前因病情惡化緊急送往醫院戒護治療，仍於25日宣告不治。

歐陽榕原為知名紙廠加工處副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視其為懷才不遇的好友，曾多次借款資助，未料2003年4月，歐陽榕因缺錢急用，向盧女開口商借鉅款遭拒，竟恩將仇報，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成10袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元。