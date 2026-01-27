乘客伸頭看刷卡遭門夾頸 嘉義地院判國光客運與司機連帶賠4.4萬

嘉義79歲唐姓婦人搭乘國光客運因擔心悠遊卡未刷成功，在車輛停妥準備開門之際，伸頭查看刷卡機，不慎遭開啟的後車門夾傷頸部與肩手，她指控司機過失請求賠償18萬餘元。嘉義地方法院審理後，認定林姓司機未注意乘客動態，而唐婦忽視禁止站立區警示，雙方各負50% 過失責任，二審判決國光客運與司機須連帶賠償4萬4515元。

判決書表示，事件發生於2023年12月19日，唐婦當時坐在後車門旁的博愛座，因刷卡時未聽見回應，便在車輛靠站時稍微起身伸頭查看。不料，司機林男在開門時未察覺乘客身體已進入車門迴轉範圍，導致唐婦頸部挫傷、左肩及左手扭挫傷，隨後進行長達數月的復健治療。唐婦主張司機提早開門且未注意車內狀況，請求醫藥費、交通費及慰撫金等共18萬餘元。

林男與國光客運辯稱，車輛是停妥後才開門，且地面印有黃色「禁止站立區」警示紅字，是唐婦自行將頭伸入該區域才受傷，認為司機已盡注意義務。

法官審理後認為，公車司機在開啟車門時，仍有注意乘客動態的義務，不能單憑地面有警示字樣就免責；同時，唐婦研究所畢業且有豐富社會經驗，應知曉靠近開啟中的車門具危險性，卻仍將身體暴露於警示區內，確實與有過失。