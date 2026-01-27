快訊

曾被疑復合藍正龍？周幼婷獨陪兒參賽 2026年正式復出

三星手機又爆炸！Galaxy S25+半夜充電起火 官方認了願意賠償

好市多要篩人了！2026年四大新制上路 熟食區「非會員禁入」

惡保母劉彩萱姊妹「以虐為樂」...剴剴案滿2年 案件始末看這裡！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童剴剴，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期徒刑、18年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今判決上訴駁回，維持一審判決，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

以下整理「剴剴案」發生始末，以及檢方偵查、法院審理經過的大事記：

●2022年2月21日

—剴剴出生

●2023年8月

—兒童福利聯盟媒介委託劉彩萱照顧剴剴

●2023年9月1日

—劉彩萱開始全日照護剴剴

●2023年9月4日至12月23日

—劉彩萱、劉若琳毆打、毛巾綑綁、洗冷水澡、餵食燒焦鍋巴、裸體罰站等，長期凌虐剴剴

●2023年12月24日

—剴剴因長期營養不良、被凌虐而低血容性休克身亡

●2024年1、2月間

—檢方偵辦剴剴案聲押劉彩萱、劉若琳獲准

●2024年4月18日

—台北地檢署偵查終結依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳，法院裁定續押禁見

●2024年8月27日

—台北地檢署認定兒福聯盟社工陳尚潔涉偽造訪視紀錄，依偽造文書等罪嫌起訴

●2024年10月9日

—劉彩萱、劉若琳聲請拒行國民參與審判，台北地院裁定駁回

●2025年3月19日

—台北地院行準備程序庭，確認審理期日並定於5月13日宣判

●2025年4月21日

—台北地院選任國民法官

●2025年4月22日

—台北地院國民法官庭首度開庭審理

●2025年4月23日

—台北地院傳喚關鍵證人菲律賓籍移工Mira作證

●2025年4月25日

—台北地院傳喚周姓前保母、蕭姓前保母、劉彩萱兒子王凱弘作證

●2025年4月29日

—台北地院傳喚法醫許倬憲、醫師呂立、丘彥南作證

●2025年4月30日

—台北地院傳喚醫師丘彥南作證

●2025年5月5日

—台北地院傳喚馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋作證

●2025年5月7日

—劉彩萱法庭上致歉坦承犯行，表示認錯願意接受懲罰

●2025年5月13日

—台北地院國民法官庭一審判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑

●2025年7月1日

—檢方及劉彩萱姊妹均提上訴，台灣高等法院開接押庭後裁定續押

●2025年9月24日

—高院首度開庭，劉彩萱認為一審判決過重，劉若琳自認無罪

●2025年11月10日

—劉彩萱姊妹的律師聲請調查解除禁見後家人探視紀錄等，高院裁准

●2025年12月22日

—高院言詞辯論終結，劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉

●2026年1月27日

—高院二審判決上訴駁回，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑

保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱、劉若琳(遮臉者)長期凌虐一歲男童剴剴致死，台灣高等法院今宣判。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱、劉若琳(遮臉者)長期凌虐一歲男童剴剴致死，台灣高等法院今宣判。圖／聯合報系資料照片

國民法官 剴剴案 無期徒刑

延伸閱讀

影／殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」二審今仍判無期、18年

影／虐死「剴剴」保母姊妹二審今宣判 民團吼：減刑就是打臉國民法官

保母劉彩萱、劉若琳殘忍虐死「剴剴」刑度多少 二審明早9點半宣判

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

相關新聞

藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院依利用職務詐取...

影／殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」二審今仍判無期、18年

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，...

影／虐死「剴剴」保母姊妹二審今宣判 民團吼：減刑就是打臉國民法官

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」造成全身42處傷勢，最終因低血容性休克死亡，一審各判無期徒刑、18年...

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多...

沒等到槍斃！死囚歐陽榕中毒身亡 檢證實他未按時服藥

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多...

惡保母劉彩萱姊妹「以虐為樂」...剴剴案滿2年 案件始末看這裡！

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童剴剴，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。