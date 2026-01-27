惡保母劉彩萱姊妹「以虐為樂」...剴剴案滿2年 案件始末看這裡！
保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲男童剴剴，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期徒刑、18年徒刑。案件上訴，台灣高等法院今判決上訴駁回，維持一審判決，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。
以下整理「剴剴案」發生始末，以及檢方偵查、法院審理經過的大事記：
●2022年2月21日
—剴剴出生
●2023年8月
—兒童福利聯盟媒介委託劉彩萱照顧剴剴
●2023年9月1日
—劉彩萱開始全日照護剴剴
●2023年9月4日至12月23日
—劉彩萱、劉若琳毆打、毛巾綑綁、洗冷水澡、餵食燒焦鍋巴、裸體罰站等，長期凌虐剴剴
●2023年12月24日
—剴剴因長期營養不良、被凌虐而低血容性休克身亡
●2024年1、2月間
—檢方偵辦剴剴案聲押劉彩萱、劉若琳獲准
●2024年4月18日
—台北地檢署偵查終結依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉彩萱、劉若琳，法院裁定續押禁見
●2024年8月27日
—台北地檢署認定兒福聯盟社工陳尚潔涉偽造訪視紀錄，依偽造文書等罪嫌起訴
●2024年10月9日
—劉彩萱、劉若琳聲請拒行國民參與審判，台北地院裁定駁回
●2025年3月19日
—台北地院行準備程序庭，確認審理期日並定於5月13日宣判
●2025年4月21日
—台北地院選任國民法官
●2025年4月22日
—台北地院國民法官庭首度開庭審理
●2025年4月23日
—台北地院傳喚關鍵證人菲律賓籍移工Mira作證
●2025年4月25日
—台北地院傳喚周姓前保母、蕭姓前保母、劉彩萱兒子王凱弘作證
●2025年4月29日
—台北地院傳喚法醫許倬憲、醫師呂立、丘彥南作證
●2025年4月30日
—台北地院傳喚醫師丘彥南作證
●2025年5月5日
—台北地院傳喚馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋作證
●2025年5月7日
—劉彩萱法庭上致歉坦承犯行，表示認錯願意接受懲罰
●2025年5月13日
—台北地院國民法官庭一審判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑
●2025年7月1日
—檢方及劉彩萱姊妹均提上訴，台灣高等法院開接押庭後裁定續押
●2025年9月24日
—高院首度開庭，劉彩萱認為一審判決過重，劉若琳自認無罪
●2025年11月10日
—劉彩萱姊妹的律師聲請調查解除禁見後家人探視紀錄等，高院裁准
●2025年12月22日
—高院言詞辯論終結，劉彩萱哽咽向法官鞠躬道歉
●2026年1月27日
—高院二審判決上訴駁回，仍判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑
