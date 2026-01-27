藍營高雄市議員黃紹庭詐1455萬助理費 二審仍獲緩刑還要上7堂法治課

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌詐領1455萬餘元助理費，雄檢偵辦時，他認罪自白，並繳回1455萬餘元，高雄地院依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，今高雄高分院宣判，黃紹庭維持原審刑度，但公庫金提高至200萬元，並要上7堂法治教育課。

檢調查出，黃紹庭自2014年起，便用人頭助理、低薪高報等方式詐領助理費，每月款項入帳後，再請助理前往領錢，「回繳」溢領的薪資，如申報4萬元薪水，實際只給助理2萬6000元至3萬元，繳回薪資則用於服務處支出或讓黃繳納健保、國民年金等。

前年9月26日，檢調見時機成熟發動搜索，但黃紹庭當天一早就搭機前往中國大陸廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，直到9月29日下午才返台，檢方複訊後，隨即聲押獲准。

雄檢歷經2個月偵辦，考量黃紹庭坦承全部犯行，並配合指證共犯，且與妻子主動繳回犯罪所得計1455萬元，考量他認罪、繳回犯罪所得有助減少司法資源浪費，起訴後另建請法院從輕量刑。

高雄地院歷經約半年密集審理，去年6月30日下午宣判，黃紹庭被依利用職務詐取財物罪，合併判2年，褫奪公權3年，緩刑5年，繳交公庫150萬元，須至指定機構從事240小時勞務。

黃紹庭涉案人頭助理，因偵查、審理中都自白，宣判獲緩刑，免入監，僅一名葉姓人頭助理，審理時拒不認罪，依法判刑3年，為全案量刑最重被告，也是唯一須入監者。

今高雄高分院二審宣判，黃紹庭刑度維持不變，但繳交公庫金自150萬元提高至200萬元，還需上7堂法治教育課，並至指定機構從事240小時勞務。

至於未認罪的葉姓助理，二審審理時改口認罪，合議庭改判2年徒刑，褫奪公權2年，緩刑5年，並要繳交公庫25萬元，上7堂法治教育課。可上訴。