影／殘忍保母姊妹虐死1歲童「剴剴」二審今仍判無期、18年

1歲10個月男童「剴剴」被保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期徒刑、18年徒刑。檢方及劉家姊妹均上訴，台灣高等法院今判決上訴駁回，維持判劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年徒刑，可上訴。

劉彩萱、劉若琳在去年12月22日高院言詞辯論終結前，經合議庭詢問後表示不會出庭聽判，因此法院今沒有提解兩人到庭。今早場外已有剴剴戰士集結聲援，舉布條喊，「無期徒刑不得假釋、還剴剴一個公道」，「重判兒福保母、殺人償命、下架兒福聯盟」判決結果出來，剴剴戰士群情激動、尖叫，高喊謝謝法官、謝謝檢察官。

本案源於台北地檢署起訴指劉彩萱2023年8月與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎。2023年12月23日晚間，剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

劉彩萱起初不認罪，直到一審言詞辯論終結前，才改口坦承犯行，一審北院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年。

檢方和劉家姊妹均提上訴，高院言詞辯論終結當天，劉彩萱起身向合議庭鞠躬，哽咽表示「感謝大家，對不起」，她會持續請律師和家屬談賠償，也會盡能力所及賠償家屬，但引起旁聽民眾不滿，嗆「放屁，你剛在睡覺」。

檢方開庭時指出，剴剴受虐期間，劉彩萱和其他受託小孩在客廳吃飯、看連續劇，剴剴全身至少42處傷勢，且罹患憂鬱症，是兩周至一個月內造成、來不及癒合的，剴剴「遍體鱗傷」，他相驗20幾年沒看過這麼慘的兒虐照片，批評劉家姊妹「以虐取樂」。

檢察官也曾提示多張劉家姊妹的對話截圖，充斥「真想一巴掌轟死他」、「他沒機會了」、「我怕我又失手打暈他」等，表示劉若琳對於姊姊犯行知情、評論、鼓吹、煽風點火，甚至在照顧剴剴時讓脖子有一道嚴重的傷痕，劉彩萱詢問社工來查看怎麼辦，劉若琳還指示讓剴剴睡覺，社工不會叫醒他。