影／虐死「剴剴」保母姊妹二審今宣判 民團吼：減刑就是打臉國民法官

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

保母劉彩萱、劉若琳姊妹凌虐1歲10個月大男童「剴剴」造成全身42處傷勢，最終因低血容性休克死亡，一審各判無期徒刑、18年有期徒刑。台灣高等法院今二審宣判，宣判前，有民團聚集法院高喊「殺人償命」、「重判惡魔保母」。

劉彩萱、劉若琳已表明不會出庭聽判，不過，今天仍有民團自動前往聽判，有一部分在法院門口舉標語，甚至表示「如果二審減刑，就是完全打臉國民法官制度」等。

事實上，剴剴案一、二審審理過程，均有兒少守護團體自發性組成「剴剴戰士」，要求「剴剴案不能沉」，並呼籲司法勿輕縱，民眾在法院周邊舉標語要求法官判「唯一死刑」、「不得假釋」，給予一、二審承辦法官不小審案壓力。

依起訴犯罪事實，劉彩萱2023年8月與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

劉若琳則曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

檢方還指控，劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎。2023年12月23日晚間剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

剴剴案今二審宣判，宣判前有兒少守護團體集結在法院門口。記者王聖藜/攝影
保母劉彩萱（左）、劉若琳姊妹。圖／聯合報系資料照片
剴剴案今二審宣判，宣判前有兒少守護團體集結在法院門口。記者王聖藜/攝影
剴剴案

