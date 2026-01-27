快訊

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

陸外交部批日本地震多治安差籲春節別去 林氏璧：機票還不訂起來

台北101登頂別模仿！游淑慧曝攀岩1數據：僅半樓高摔成重傷 ​

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多重器官衰竭病逝於醫院。歐陽榕是目前聲請死刑釋憲的待決死囚之一，隨著其病故，我國待執行死刑犯人數再減1人。

據了解，歐陽榕入獄20餘年，近年健康狀況不佳，日前因病情惡化緊急送往醫院戒護治療，仍於25日宣告不治，高雄看守所依規定通知家屬，並報請檢察官相驗以釐清死因。

回顧這起震驚社會的命案，歐陽榕原為知名紙廠加工處副處長，離職後因投資失利背負巨債，死者盧金惠視其為懷才不遇的好友，曾多次借款資助，未料2003年4月，歐陽榕因缺錢急用，向盧女開口商借鉅款遭拒，竟恩將仇報，設局將盧女誘騙至租屋處勒斃，並殘忍肢解成10袋棄屍，事後更向家屬勒贖1200萬元。

警方當年於盧女頭七當天突破歐陽榕心防，但他始終避重就輕，僅承認棄屍，對殺人細節堅稱是「不詳方式」或意外，導致檢警最終僅尋回部分屍塊，其餘恐遭焚化。

歐陽榕歷經多年纏訟，最高法院於2011年維持更六審見解，判處死刑定讞。

歐陽榕在獄期間，多次透過司法救濟喊冤，質疑法院在未釐清具體殺人手法下判死違法，並成為2024年死刑釋憲案的聲請人之一。

此外，歐陽榕落網後，其妻女早年相繼意外身亡、由他領取鉅額保險金的往事也曾被重啟調查，外界高度懷疑涉及詐保殺親，但因缺乏直接證據，檢方最終予以不起訴處分。

死囚歐陽榕當年殺害女建商被揭後，帶警方回棄屍現場。記者巫鴻瑋／翻攝
死囚歐陽榕當年殺害女建商被揭後，帶警方回棄屍現場。記者巫鴻瑋／翻攝

歐陽 死刑 死囚

延伸閱讀

將捷 奪文山木柵都更案

八德路蛋黃區不蓋新大樓卻「老透天」成列？房仲揭背後原因

高雄高樓工地起火...頂樓鋼筋燒熔 陳其邁指示稽查建商所有建案

最貴光明燈1盞要50萬…女建商連10年拿下 新年點燈攻略全公開

相關新聞

死刑犯減一人！撕票女建商死囚歐陽榕 器官衰竭不治

涉及2003年高雄鳳山女建商盧金惠撕票案、2011年遭判死刑定讞的死囚歐陽榕，近日因身體不適戒護外醫，傳出25日晚間因多...

黎巴嫩呼叫器連爆案 律師：時效內續協助求償

二○二四年黎巴嫩真主黨員呼叫器接連爆炸案，台灣「金阿波羅」公司被捲入，刑事部分查無不法，十三名外籍人士跨海求償也遭駁回，...

黎巴嫩呼叫器連爆案 13人求償遭駁

二○二四年黎巴嫩真主黨員所持呼叫器接連爆炸釀成死傷，呼叫器貼有台灣「金阿波羅」公司商標，國際關注。刑事部分檢調查無不法，...

行政院前科長涉共諜 2人起訴

男子鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，涉為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，安排胡...

林宸佑案疑偵查洩密 司改會批法務部

中天記者林宸佑涉共諜案，民間司法改革基金會昨發聲明，指特定媒體系列報導內容涉及大量偵查中應保密細節，恐有偵查人員嚴重違法...

黎巴嫩呼叫器爆炸案傷者跨海訴訟遭駁 律師：時效內仍將積極求償

2024年黎巴嫩發生呼叫器連鎖爆炸案，釀10餘人死亡、上千人受傷，相關呼叫器貼有台灣「金阿波羅」公司商標，刑事部分檢警調...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。