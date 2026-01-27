聽新聞
0:00 / 0:00

行政院前科長涉共諜 2人起訴

聯合報／ 記者張宏業林孟潔／台北報導

台商鄭明嘉涉吸收赴陸教書的<a href='/search/tagging/2/行政院' rel='行政院' data-rel='/2/141369' class='tag'><strong>行政院</strong></a>公共關係處前科長胡鵬年（左一），在台發展<a href='/search/tagging/2/共諜' rel='共諜' data-rel='/2/125313' class='tag'><strong>共諜</strong></a>組織，二人昨被依<a href='/search/tagging/2/國安法' rel='國安法' data-rel='/2/136045' class='tag'><strong>國安法</strong></a>起訴。記者葉信菉／攝影
台商鄭明嘉涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年（左一），在台發展共諜組織，二人昨被依國安法起訴。記者葉信菉／攝影

男子鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，涉為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，安排胡與中共統戰部官員對接，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，鎖定初入政壇各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關機密資訊。高檢署昨依違反國安法起訴二人，台灣高等法院開移審庭，裁定兩人仍羈押禁見。

鄭明嘉被提解至高院出庭，見到媒體一度面露驚惶，沒有回應提問，庭後戴上口罩快步離開；胡鵬年被問及是否改口否認犯罪，未開口回應，僅數次搖頭。

高檢署起訴指出，鄭明嘉二○○八年赴大陸廣東省廣州市創業，二○一六年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任，獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

胡鵬年原是行政院公共關係處科長，退休後至廣州「南方學院」任教，二○二一年被鄭明嘉吸收，鄭利用胡為求保全在大陸教職弱點，引誘胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組幹部陳彥達，由陳直接交付任務，要求胡吸收我國政治人物、現退役軍人，掌握政府部門及政治人物動態。

調查指出，鄭、胡二人多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與陳彥達面晤，由陳認證並交付任務，但多數遭接觸對象拒絕而未得逞，對我國家安全造成重大危害。

檢調去年九月搜索約談，扣押手機發現有利用微信發展共諜事證，聲押禁見二人獲准至今。高檢署以鄭明嘉矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少十年刑度；胡坦承犯行，頗具悔意，建請量處適當刑度。

據悉，胡遭起訴後，在高院開庭時改口否認犯罪；高院當庭裁定二人均羈押禁見。

台商鄭明嘉（右一）涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年，在台發展共諜組織，二人昨被依國安法起訴。記者葉信菉／攝影
台商鄭明嘉（右一）涉吸收赴陸教書的行政院公共關係處前科長胡鵬年，在台發展共諜組織，二人昨被依國安法起訴。記者葉信菉／攝影

共諜 行政院 國安法

延伸閱讀

行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

廣州政協吸收行政院科長當共諜！高院今開移審庭 兩人真面目曝光

廣州市政協吸收行政院前官員發展共諜組織 高檢依國安法起訴求處重刑

馬維拉又登板了 政院駁在野：馬政府5次特別條例 平均2.6張A4紙

相關新聞

黎巴嫩呼叫器爆炸案傷者跨海訴訟遭駁 律師：時效內仍將積極求償

2024年黎巴嫩發生呼叫器連鎖爆炸案，釀10餘人死亡、上千人受傷，相關呼叫器貼有台灣「金阿波羅」公司商標，刑事部分檢警調...

保母劉彩萱、劉若琳殘忍虐死「剴剴」刑度多少 二審明早9點半宣判

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲10個月大的男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡...

行政院前科長涉共諜 2人起訴

男子鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，涉為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，安排胡...

林宸佑案疑偵查洩密 司改會批法務部

中天記者林宸佑涉共諜案，民間司法改革基金會昨發聲明，指特定媒體系列報導內容涉及大量偵查中應保密細節，恐有偵查人員嚴重違法...

偽造失聯移工檢舉案詐領獎金 移民署宜蘭專勤隊分隊長等6人遭起訴

移民署宜蘭縣專勤隊內神通外鬼，分隊長與3名科長涉嫌偽造失聯移工檢舉案件及製作假筆錄，向勞動部申請獎金，匯入一對夫妻人頭帳...

黎巴嫩呼叫器連爆案 律師：時效內續協助求償

二○二四年黎巴嫩真主黨員呼叫器接連爆炸案，台灣「金阿波羅」公司被捲入，刑事部分查無不法，十三名外籍人士跨海求償也遭駁回，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。