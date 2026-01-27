聽新聞
林宸佑案疑偵查洩密 司改會批法務部

聯合報／ 記者蕭雅娟王聖藜張議晨／連線報導

中天記者林宸佑涉共諜案，民間司法改革基金會昨發聲明，指特定媒體系列報導內容涉及大量偵查中應保密細節，恐有偵查人員嚴重違法偵查不公開，呼籲相關機關盡速釐清洩密責任。

司改會提出三項聲明，一、大肆報導偵查中應秘密之內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙相關案件之偵查。二、法務部缺乏積極作為，公信力跌至谷底。三、未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。

司改會指出，媒體系列報導內容遠遠多於橋頭地檢署新聞稿，疑似外洩偵查資訊，如報導中提及「吉祥」與林宸佑共屬同一集團、林是透過「微信」與軍人聯繫、款項從林帳戶匯出恐達上百萬元、有大量泰達幣、情蒐目標包含飛彈部署機密，及案源是調查局桃園市調處掌握等。

司改會以民眾黨前主席柯文哲案舉例，直指柯文哲偵查資訊外流的責任，至今沒有給社會一個交代，共諜案同一媒體又再度於偵查中大量公布細節，縱使尚未證實為真，仍再次嚴重打擊法務部、檢察署等機關公信力，呼籲權責機關應調查為何偵查秘密被媒體報導？是否為內部人員所洩漏？橋檢如何釐清責任？法務部針對「偵查大公開」、「偵查亂公開」的亂象，究竟有何改善方法？

司改會提及監察院調查「郭玫蘭烏龍共諜案」，檢調發動搜索，查無確切證據足以證明郭玫蘭涉案，二○一四年十二月偵結不起訴，郭身心煎熬達十個月之久，無辜受害甚深，法務部允以本案為鑑，深切檢討。

法務部只表示，均嚴格要求檢察機關嚴守偵查不公開相關規定，案件由橋檢偵辦，由橋檢依法處理。橋檢說，本案偵查中，不便進一步對外說明及評論，關於偵查不公開討論與監督予以尊重，感謝社會各界關心與指教。

