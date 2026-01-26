偽造失聯移工檢舉案詐領獎金 移民署宜蘭專勤隊分隊長等6人遭起訴

移民署宜蘭縣專勤隊內神通外鬼，分隊長與3名科長涉嫌偽造失聯移工檢舉案件及製作假筆錄，向勞動部申請獎金，匯入一對夫妻人頭帳戶，合計詐領3萬多元。宜蘭地檢署最近依貪汙治罪條例、偽造文書等罪起訴6人，專勤隊遭起訴的分隊長與科長已遭停職處分。

勞動部鼓勵民眾檢舉失聯（逃逸）移工，視查獲人數多寡，發給5千元至2萬元不等獎金。 宜蘭地檢署接獲檢舉，指專勤隊有人偽造失聯移工檢舉案，再由「人頭」詐領每案5000元以上獎金，檢方2024年11月帶隊搜索約談6人到案偵辦。

起訴書指出，鐘姓分隊長明知潘姓通譯及陳姓丈夫並沒有向宜蘭縣專勤隊檢舉失聯移工案件，自2019年8月起在受理檢舉紀錄表批示，交由3名科員製作不實檢舉筆錄，再以公文向勞動部申請獎金，匯入潘女與陳姓丈夫帳戶。

鐘姓分隊長與3名科員是否從中牟利？檢方調查，檢舉獎金只匯入潘姓通譯及丈夫戶頭，與4名專勤隊人員之間無金流對價，但因涉犯貪汙治罪條例中，公務員與非公務員共犯以詐術詐欺取財屬於重罪，可處7年以上有期徒刑，依法起訴。