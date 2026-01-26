台鹽綠能弊案陳啓昱3人今再獲交保 陳要籌措1200萬元明安裝科技監控
台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁涉嫌「五鬼搬運」，將原本屬台綠的利潤截流，造成台鹽及台綠損失近4億元，3人羈押期限將屆滿，請求具保停押，台南地院合議庭今裁定陳啓昱交保1200萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各交保700萬元。
合議庭並諭知陳啓昱等3人都要接受科技監控，並限制住居與出境、出海，且禁止與證人接觸或騷擾；台南地院指出，蘇坤煌與蘇俊仁兩人家屬已繳交700萬保證金，今天下午辦理交保，陳啓昱的家人則表示，因為交保金額較高，預定明天上午到法院辦理交保。
合議庭指出，陳啟昱涉違反證券交易法、公司法，對業者利益輸送，除獲高額分潤，更圖利特定土地開發商，造成台鹽及子公司台鹽綠能損失近4億元；蘇坤煌、蘇俊仁另涉犯公司法中未繳納股款、商業會計法中商業負責人利用不正當方法致使財務報表發生不實結果等罪嫌，犯罪嫌疑重大。
陳啓昱等3人因違反證券交易法等案件均於去年2月27日裁定執行羈押，並禁止接見、通信，5月27日、7月27日各裁定延長羈押禁見2月；台南地院去年9月22日曾對陳啓昱3人以400萬至600萬元為具保裁定，但經檢察官抗告撤銷後回復原延長羈押狀況，去年11月裁定延押迄今。
陳等3人續押期到今年1月28日，陳啟昱與律師主張全案證人幾已傳喚到庭交互詰問完畢，持續收押在看守所影響其防禦權行使等，蘇坤煌與蘇俊仁也以疾病纏身，希望交保獲得妥善治療，均聲請交保。
合議庭裁定，陳啓昱於提出1200萬元、蘇坤煌、蘇俊仁各提出700萬元保證金後，准予停止羈押，均限制住居於高雄市住家，及自停止羈押日起限制出境、出海，於限制出境、出海期間，並應接受科技監控。
台南地院表示，陳等3人的交保裁定，檢方可提抗告；3人如未能具保，其羈押期間，自今年1月28日起延長羈押2月。3人於停止羈押期間無故不到庭、違反限制住居、限制出境、出海等事項，或違反應遵守之科技監控等事項，得為再執行拘提或羈押。
