保母劉彩萱、劉若琳殘忍虐死「剴剴」刑度多少 二審明早9點半宣判

保母劉彩萱、劉若琳長期凌虐1歲10個月大的男童「剴剴」，造成全身42處傷勢、牙齒斷裂、生殖器裂傷，最終因低血容性休克死亡，一審分別判無期徒刑、18年徒刑，檢方和劉家姊妹均上訴，台灣高等法院二審經過約半年時間審理，將於明日上午9點半宣判。

剴剴案曝光之後，心疼不捨的民眾自發性組成「剴剴戰士」，不斷提醒社會大眾「剴剴案不能沉」，呼籲司法勿輕縱、重視兒虐的嚴重性，並於每次法院開庭時到場關心、旁聽，舉標語求判「唯一死刑」、「不得假釋」。高院二審明天宣判，也預計會有大批的剴剴戰士到場聲援。

本案源於台北地檢署起訴指劉彩萱2023年8月與剴剴的外婆簽署托育委約書，全天照護剴剴，但自9月1日至12月23日以不聽話為由，用繩索、布條綑綁四肢及頭部將剴剴身體對折，用口罩、保麗龍遮蓋眼睛後，用膠帶將剴剴綁附在椅腳。

劉若琳曾見剴剴遭綁住雙手、雙腳放置於水桶，因掙扎踢翻水桶嘗試掙脫，將剴剴綑綁固定再塞回水桶內，還長時間讓剴剴裸體躺在地上、雙腳抬高跨在門上，不得變換姿勢。

劉彩萱、劉若琳重複使用爬滿蟑螂的紙杯盛裝廚餘、絞碎燒焦物餵食剴剴，不幫剴剴穿衣，致剴剴營養不良、感染肺炎。2023年12月23日晚間，剴剴嘔吐、手腳冰冷，劉彩萱翌日將剴剴送醫，剴剴仍因低血容性休克死亡。

劉彩萱起初不認罪，直到一審言詞辯論終結前，才改口坦承犯行，一審北院國民法官庭依成年人故意對兒童施以凌虐而妨害自由因而致人於死罪判處劉彩萱無期徒刑、褫奪公權終身，判劉若琳18年。

檢方和劉家姊妹均提上訴，高院言詞辯論終結當天，劉彩萱起身向合議庭鞠躬，哽咽表示「感謝大家，對不起」，她會持續請律師和家屬談賠償，也會盡能力所及賠償家屬，但引起旁聽民眾不滿，嗆「放屁，你剛在睡覺」。