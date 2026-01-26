快訊

涉偽造罷免名冊 國民黨嘉市黨部書記長等11人遭起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義地檢署偵辦偽造立委罷免提議書案，今天偵查終結；國民黨嘉義市黨部書記長張嘉銘等11人因涉嫌行使偽造私文書及違反個人資料保護法遭提起公訴，另志工劉、徐2人獲緩起訴處分，須向公庫支付5萬元；嘉檢表示，被告等人偽造名冊行為不僅侵犯黨員意志，更對憲法保障的公民權利產生重大危害。

起訴書表示，2025年1月間，國民黨嘉義市黨部書記長張嘉銘與副主委李中元等人，為反制公民團體罷免黨籍立委，涉嫌登入黨部組織管理系統下載黨員名冊，並刻印領銜人陳志全私章。張隨後召集幹部與志工，在農曆春節期間分工將黨員資料填入空白名冊，並偽造簽名，共完成2505份提議書。

這批偽造名冊於2025年2月13日遞交中央選舉委員會，達到送件門檻。檢調調查發現，被告等人包含黨部多名組長、主任、執行長及會計，利用職務之便非法利用個人資料。檢方指出，罷免權是憲法賦予的權利，名冊是啟動罷免程序的重要樞紐，被告所為罔顧法令，辜負民眾信賴。

檢方強調，檢警調團隊秉持中立立場，不論對象、黨派與身分，將持續積極查辦各類違法行為，以維護公平選風並確保民主價值。

嘉義檢方起訴11名黨部人員，涉嫌偽造立委罷免提議簽名。圖／本報資料照片
嘉義檢方起訴11名黨部人員，涉嫌偽造立委罷免提議簽名。圖／本報資料照片

