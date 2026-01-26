聽新聞
中天主播林宸佑涉共諜案司改會質疑洩密 橋檢：謝謝指教
中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案，民間司法改革基金會今發出聲明，質疑偵查內容洩密，偵辦的橋檢下午聲明，認為涉及國家安全、社會治安等社會矚目案件，可就偵查程序、內容適度揭露，1月17日已就案情適度說明，感謝社會關心與指教。
橋檢表示，有關陳姓中士涉犯國家安全法等案件，檢察官去年底起訴後今年1月9日發布新聞稿，並載明犯罪事實摘要、所犯法條及量刑建議，並未提到林宸佑案情。
橋檢說，林宸佑涉犯國家安全法等案情節，因本案仍在偵查程序中，依法不便進一步對外說明及評論，另對於各界關於偵查不公開的討論與監督，本署均予以尊重，並感謝社會各界之關心與指教，盼各界能理解偵查程序專業性與時效性，給予檢察官辦案必要空間。
