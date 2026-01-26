行政院前科長被控當共諜吸收各黨年輕世代 高院裁定兩人續羈押禁見

廣州台灣青年之家會長鄭明嘉長年赴陸經商，獲中共聘任廣州市政協，他為確保在大陸利益，吸收赴陸從事教職的行政院公共關係處前科長胡鵬年，安排胡與中共統戰部官員對接，再由胡吸收政治人物、現退役軍人發展組織，尤其鎖定初入政壇的各黨派年輕世代，掌握各級黨政部門及民意機關機密資訊。檢方今依違反國安法起訴鄭、胡，台灣高等法院今開移審庭後，裁定兩人仍羈押禁見，可抗告。

鄭明嘉今被提解至高院出庭，首度見到媒體，一度面露驚惶之色，但他沒有回應提問，快步上樓，庭後則戴上口罩快步離開；胡鵬年面對媒體問及是否改口否認犯罪、有沒有什麼話想說的，他並未開口回應，僅數次搖頭表態。

高檢署起訴指出，鄭明嘉2008年赴大陸廣東省廣州市創業，為確保在中國大陸經商利益，2016年起陸續擔任中共統戰部轄下外圍組織「廣州台灣青年之家」會長、「廣東海外聯誼會」青年部副主任，獲中共聘任為廣州市政協列席委員。

胡鵬年原是行政院公共關係處科長，退休後前往廣州「南方學院」任教，2021年被鄭明嘉吸收，鄭利用胡為求保全在大陸教職的弱點，引誘胡面會統戰部官員兼中共中央對台工作小組幹部陳彥達，由陳彥達直接交付任務給胡鵬年，要求吸收我國政治人物、現退役軍人，掌握政府部門及政治人物動態。

調查指出，鄭明嘉與胡鵬年多次返台替中共統戰部發展共諜組織，接觸對象涵蓋里長、政府退休公務員及國防部承包商，並要求接觸對象赴陸與陳彥達面晤，再由陳彥達予以認證並交付任務，儘管多數遭接觸對象拒絕而未得逞，但對我國家安全造成重大危害。

檢調去年9月起搜索約談後，經扣押手機發現有利用微信發展共諜等事證，檢方聲押禁見鄭明嘉、胡鵬年獲准至今。檢方認為，鄭明嘉矢口否認犯行，飾詞矯飾，嚴重危害國家安全，建請法院從重量處至少10年刑度；胡因坦承犯行，頗具悔意，建請法院量處適當刑度。