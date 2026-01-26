怒貼校園割喉案「乾哥」、「乾妹」2凶嫌個資 年輕網友判3月獲緩刑

新北市土城區3年前發生震驚社會的校園割喉案，就讀國中的林姓「乾妹」涉嫌教唆郭姓「乾哥」持刀當眾殺害楊姓男同學。事後一名林姓男網友在社群軟體「DCARD」上，將2名涉案少年的社群帳號、照片及郭姓少年住處地理位置全部PO文公布，新北地方法院依違反個人資料保護法，判處林男3月徒刑、緩刑2年。可上訴。

判決指出，林男2023年12月27日深夜23時48分許，先從DCARD的割喉案相關文章及留言中，取得2名涉案少年的社群帳號、照片及郭姓少年住處地理位置截圖，接著便將上述個資於DCARD上以「割喉案兇手」為標題PO文，公布上述截圖。

同時，林男也在文末加註「其實看到這些限動真的覺得這社會病了 好像是做了甚麼很光宗耀祖的事？真的超級可悲」、「二更：補圖教唆女摯友外流」、「三更：最近想出去玩的朋友可以來這邊光顧一下」等文字，被檢方認定所為涉犯個資法成年人故意對少年犯非公務機關非法利用個人資料罪而起訴，並依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。