中天主播林宸佑涉共諜案 司改會質疑洩密違反偵查不公開

中天記者兼主播「馬德」林宸佑涉收買現役軍人涉共諜案，民間司法改革基金會今發出聲明，經比對橋頭地檢署偵辦此發出的新聞稿，與新聞媒體系列報導，內容涉及大量偵查中應保密細節，恐有偵查人員嚴重違法偵查不公開，呼籲相關機關應盡速釐清洩密責任。

司改會提出3項聲明，一、大肆報導偵查中應秘密之內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙相關案件之偵查。二、法務部缺乏積極作為，公信力跌至谷底。三、未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。

司改會指出，媒體系列報導中提到的內容卻遠遠多於橋檢的新聞稿，疑似外洩偵查資訊，如新聞報導中提及「吉祥」與林宸佑共屬同一集團、林是透過「微信」與軍人聯繫、款項從林的帳戶匯出恐達上百萬元、有大量泰達幣等、情蒐的目標包含飛彈部署機密，及案源是調查局桃園市調處掌握等。

司改會以民眾黨前主席柯文哲案舉例，直指柯文哲偵查資訊外流的責任，至今沒有給社會一個交代，今日共諜案同一媒體又再度於偵查中大量公布細節，縱使尚未證實為真，仍再次嚴重打擊法務部、檢察署等機關公信力，呼籲權責機關應調查為何偵查秘密被媒體報導？是否為內部人員所洩漏？橋檢如何釐清責任？法務部針對「偵查大公開」、「偵查亂公開」的亂象究竟有何改善方法？