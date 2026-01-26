聽新聞
司改會控記者林宸佑涉國安法案洩密 法務部說話了
民間司法改革基金會發聲明表示，橋頭地檢署偵辦中天新聞記者林宸佑涉及國安法案恐嚴重違反偵查不公開原則；法務部今天表示，本案目前仍由橋檢偵辦，是否違反偵查不公開由橋檢檢察官依法處理。
法務部表示，基於行政監督，均嚴格要求檢察機關嚴守偵查不公開相關規定，具體個案若有違反偵查不公開情事，各地檢署會分案進行偵查。
法務部還說，本案目前由橋檢偵辦中，相關細節及是否違反偵查不公開，由橋頭地檢署依法處理。
司改會發聲明表示，橋頭地檢署偵辦林宸佑涉國家安全法一案，可發現媒體報導內容涉及大量偵查中應保密的細節，若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，而有嚴重違反偵查不公開原則的情形。
司改會指稱，包括大肆報導偵查中應秘密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨害案件的偵查，法務部缺乏積極作為，應盡速釐清洩密責任。
