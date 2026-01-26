林口當鋪員工5度吃裡扒外 狸貓換太子調包勞力士遭訴

新北市林口區某當鋪吳姓員工利用工作之便，5度吃裡扒外，犯下包括假借款、侵吞客戶還款及將客戶典當支勞力士手表「狸貓換太子」，調包後以假表充數，行徑相當惡劣，遭新北地檢署依偽造文書、詐欺取財、偽造有價證券、業務侵占及背信等罪起訴。

起訴指出，吳男自2021年5月至2023年3月間擔任當舖員工，經常獨自負責接洽借款人，及在外替余姓當舖老闆收取借款人還款，不料竟利用作業流程從中做手腳上下其手。

2022年5月，吳男以不詳方式取得一名張姓民眾的個資及自用小客車行照影本，竟偽造張男簽名，簽立當鋪借據、本票等私文書及有價證券，向當鋪「假借款」6萬元，詐騙余姓老闆交付6萬元現金。