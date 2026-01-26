傳播妹陪酒糾紛屏東街頭開25槍 法院殺人未遂判10年

屏東縣去年凌晨街頭發生槍戰，起因「屏東人馬」一名傳播妹陪酒遭欺侮，傳播公司找上「萬丹人馬」尋仇，屏東人馬當晚先到萬丹人馬酒行砸車，屏東人馬離開返回屏東市區，卻遭萬丹人馬盯上，趁屏東人馬等紅燈，萬丹人馬下車開25槍釀5傷。檢警偵辦，將萬丹人馬19歲李男、18歲李男依殺人未遂等罪起訴，屏東地院審理後，19歲李男判處10年有期徒刑、18歲李男處3年6月。可上訴。

判決指出，案發起去年2025年3月16日屏東市某傳播公司與萬丹鄉某酒行李男，因傳播公司的傳播妹坐檯陪酒遭欺侮引發糾紛（欺侮案案，另案審理中），傳播公司老闆不滿集結十多人，這方稱為「屏東人馬」，屏東人馬就在17日凌晨0時23分許，分別開多輛汽車，到萬丹某酒行，持棍棒砸店，砸毀門口車輛。

萬丹酒行這群人稱「萬丹人馬」，為報復屏東人馬行為，萬丹人馬兩名李姓男子與其他身分不詳的人，在當日凌晨準備衝鋒槍、散彈槍與步槍等高殺傷力武器，搭乘3輛懸掛不是該車真正車牌的汽車尋找屏東人馬。

當晚凌晨0時44分，萬丹人馬開到屏東市瑞光南路與民生東路口時，趁屏東人馬停紅燈突襲，開車到屏東人馬車輛前方攔阻，兩名李男與其他同夥男子下車，拿槍朝屏東人馬掃射，導致屏東人馬5人受傷，傷勢分別在背部、肩部、小腿、臉頰等，幸無生命危險。

犯案後萬丹人馬駕車逃逸，警方獲報到場，現場查扣25顆彈殼、1顆未擊發的散彈子彈及萬丹人馬遺留的黑色汽車一輛，警方也在萬巒、竹田分別發現棄置的2輛汽車。

2名李姓男子逃亡多日，同年3月28日攜帶犯案的槍支與子彈投案。檢方起訴指，槍擊犯案過程發現，是有計畫、有準備以車攔車後，近距離開槍射擊，且子彈貫穿車身板金射入車內，造成被害人受傷，幸好被害人運氣好未擊中要害，未發生死亡結果。突顯出有相當謀議計畫與工作分配，包括安排各車司機接應及推由兩名李男等，彼此間有犯意聯絡與行為分擔，均為共犯。