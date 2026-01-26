快訊

馬太鞍溪堰塞湖成功降挖湖水見底 14勇士奮戰半個月今平安撤離

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

司改會質疑林宸佑案洩密 法務部：由橋檢依法處理

中央社／ 台北26日電

司改會今天表示，橋頭地檢署偵辦記者林宸佑國安法一案，恐有嚴重違反偵查不公開原則。對此，法務部表示，本案目前由橋檢偵辦，是否違反偵查不公開由橋檢依法處理。

民間司法改革基金會今天發布聲明表示，橋檢偵辦林宸佑涉國家安全法一案，可發現媒體報導內容涉及大量偵查中應保密的細節；若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，而有嚴重違反偵查不公開原則的情形。

司改會提出3項聲明，包括大肆報導偵查中應秘密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙相關案件的偵查；法務部缺乏積極作為，公信力跌至谷底；未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。

對此，法務部表示，基於行政監督，均嚴格要求檢察機關嚴守偵查不公開規定；具體個案若有違反偵查不公開情事，各地檢署會分案進行偵查。本案目前由橋檢偵辦中，相關細節及是否違反偵查不公開，由橋檢依法處理。

法務部 林宸佑 國安法

延伸閱讀

歐洲道路上中國汽車越來越多？ 波蘭警告洩密風險

黃國昌遭告發涉洩密 馬文君批民進黨再玩「洩密一條龍」

檢察官吃豪奢宴 媒體披露才轉帳罰俸2月 法務部待收判決研議是否上訴

一審檢察長6缺額12人爭搶 「台獨打手幫凶」檢察官也入列

相關新聞

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

2024年發生黎巴嫩真主黨員所持呼叫器「AR-924」接連爆炸案釀成死傷，因呼叫器貼有台灣「金阿波羅」公司商標，該公司旋...

傳播妹陪酒糾紛屏東街頭開25槍 法院殺人未遂判10年

屏東縣去年凌晨街頭發生槍戰，起因「屏東人馬」一名傳播妹陪酒遭欺侮，傳播公司找上「萬丹人馬」尋仇，屏東人馬當晚先到萬丹人馬...

酒駕心虛！賓士男中壢街頭拒檢狂飆6公里 一頭撞進大埔鐵板燒

桃園市中壢區今凌晨上演警匪追逐戰，一名50歲賴姓男子駕駛白色賓士轎車，因酒駕遇上警方攔查心虛拒檢，在市區瘋狂逃竄約6公里...

要入獄！國訓中心直排輪教練手指插喉嚨…險害女友窒息 判1年半定讞

國家運動訓練中心直排輪教練黃明嵩劈腿，駕車時與劉姓女友爭吵，黃喊「我帶妳去死」、「還是我把妳掐死」，劉女想跳車，黃用手指...

林口當鋪員工5度吃裡扒外 狸貓換太子調包勞力士遭訴

新北市林口區某當鋪吳姓員工利用工作之便，5度吃裡扒外，犯下包括假借款、侵吞客戶還款及將客戶典當支勞力士手表「狸貓換太子」...

控妻當酒店小姐離婚索百萬 夫曾傳「老婆台數變多賺很多錢」露餡敗訴

台中市一名丈夫與妻子育有兩名子女，丈夫在去年7月間與妻子離婚後，又指控在離婚後才得知妻子曾在酒店上班陪酒，還與男客發生性...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。