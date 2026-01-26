司改會質疑林宸佑案洩密 法務部：由橋檢依法處理

司改會今天表示，橋頭地檢署偵辦記者林宸佑涉國安法一案，恐有嚴重違反偵查不公開原則。對此，法務部表示，本案目前由橋檢偵辦，是否違反偵查不公開由橋檢依法處理。

民間司法改革基金會今天發布聲明表示，橋檢偵辦林宸佑涉國家安全法一案，可發現媒體報導內容涉及大量偵查中應保密的細節；若內容屬實，可能涉及偵查人員違法洩漏偵查秘密，而有嚴重違反偵查不公開原則的情形。

司改會提出3項聲明，包括大肆報導偵查中應秘密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙相關案件的偵查；法務部缺乏積極作為，公信力跌至谷底；未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。

對此，法務部表示，基於行政監督，均嚴格要求檢察機關嚴守偵查不公開規定；具體個案若有違反偵查不公開情事，各地檢署會分案進行偵查。本案目前由橋檢偵辦中，相關細節及是否違反偵查不公開，由橋檢依法處理。