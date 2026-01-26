控妻當酒店小姐離婚索百萬 夫曾傳「老婆台數變多賺很多錢」露餡敗訴

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名丈夫妻子育有兩名子女，丈夫在去年7月間與妻子離婚後，又指控在離婚後才得知妻子曾在酒店上班陪酒，還與男客發生性行為，以侵害配偶權為由，向前妻索償100萬元，不過法官勘驗訊息發現，丈夫在離婚前即曾傳訊「老婆最近你的台數應該變多了，應該賺很多錢」等語，認定丈夫在簽署離婚協議書前已知妻子陪酒工作，丈夫不能主張侵害配偶權，判免賠。

台中市一名丈夫在2020年底結婚，與妻子育有兩名未成年子女，夫妻因金錢、教育觀不同，去年7月間協議離婚，但丈夫向台中地院提出損害賠償告訴，向妻子求償一百萬元，理由是雙方離婚後，他才在去年8月間經由朋友告知，妻子有擔任酒店小姐工作，還與酒客發生性關係。

台中地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現人夫早在二人離婚前，即曾傳訊妻子「老婆，我希望你真的不要再去酒店做脫衣陪酒的工作」、「老婆最近你的台數應該變多了，應該賺很多錢吧」、「老婆最近穿的性感小禮服越來越漂亮了」等語，顯見雙方簽署離婚協議書前，人夫已知妻子在酒店任職。

法官指出，雙方簽署離婚協議書時，人夫已知妻子有不法侵害其配偶權行為情形，但仍簽署該調解筆錄，明確同意離婚且拋棄「其餘對夫妻剩餘財產分配請求權，與因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上之損害賠償請求權」，認定人夫已拋棄對妻子侵害配偶權的損害賠償請求權，判妻子免賠，仍可上訴。

台中市一名人夫指控前妻擔任酒店小姐，侵害配偶權，索償百萬元，法官查出人夫在簽離婚協議書前已知該狀況，判妻子免賠。示意圖／Ingimage
台中市一名人夫指控前妻擔任酒店小姐，侵害配偶權，索償百萬元，法官查出人夫在簽離婚協議書前已知該狀況，判妻子免賠。示意圖／Ingimage

