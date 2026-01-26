控妻當酒店小姐離婚索百萬 夫曾傳「老婆台數變多賺很多錢」露餡敗訴
台中市一名丈夫與妻子育有兩名子女，丈夫在去年7月間與妻子離婚後，又指控在離婚後才得知妻子曾在酒店上班陪酒，還與男客發生性行為，以侵害配偶權為由，向前妻索償100萬元，不過法官勘驗訊息發現，丈夫在離婚前即曾傳訊「老婆最近你的台數應該變多了，應該賺很多錢」等語，認定丈夫在簽署離婚協議書前已知妻子陪酒工作，丈夫不能主張侵害配偶權，判免賠。
台中市一名丈夫在2020年底結婚，與妻子育有兩名未成年子女，夫妻因金錢、教育觀不同，去年7月間協議離婚，但丈夫向台中地院提出損害賠償告訴，向妻子求償一百萬元，理由是雙方離婚後，他才在去年8月間經由朋友告知，妻子有擔任酒店小姐工作，還與酒客發生性關係。
台中地院審理時勘驗雙方對話紀錄，發現人夫早在二人離婚前，即曾傳訊妻子「老婆，我希望你真的不要再去酒店做脫衣陪酒的工作」、「老婆最近你的台數應該變多了，應該賺很多錢吧」、「老婆最近穿的性感小禮服越來越漂亮了」等語，顯見雙方簽署離婚協議書前，人夫已知妻子在酒店任職。
法官指出，雙方簽署離婚協議書時，人夫已知妻子有不法侵害其配偶權行為情形，但仍簽署該調解筆錄，明確同意離婚且拋棄「其餘對夫妻剩餘財產分配請求權，與因離婚及離婚原因所生之財產上、非財產上之損害賠償請求權」，認定人夫已拋棄對妻子侵害配偶權的損害賠償請求權，判妻子免賠，仍可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言